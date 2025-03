Deputada Carla Morando confere de perto os avanços no Piscinão do Jaboticabal

A deputada estadual Carla Morando acompanhou nesta sexta-feira, dia 07/03, a secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em visita técnica às obras do Piscinão do Jaboticabal, o maior da América Latina que está localizado na Região Metropolitana de São Paulo. Na ocasião, a parlamentar solicitou ao Governo do Estado a construção de uma ciclovia no entorno do Piscinão para que os ciclistas possam praticar a modalidade esportiva com segurança.

“Quero aqui agradecer a Carla Morando por ter vindo aqui conosco e dizer que vamos estudar a sugestão em conjunto com a nossa deputada e o prefeito Ricardo Nunes também”, disse a secretária explicando ainda que sua pasta tem analisado as chamadas infraestruturas cinzas (obras, reservatórios, piscinões) para verificar possibilidades de unir com infraestruturas verdes (que integram elementos naturais no planejamento urbano, com o objetivo de criar ambientes mais sustentáveis) para estimular microclimas de melhorias.

“Nós estamos aqui junto com a SP Águas, junto com os prefeitos, para conferir o avanço dessa obra tão importante para a região, que na nossa gestão foi acelerada e este ano será entregue. Mais um desafio que enfrentamos e estamos concluindo. É uma de várias obras e ações de um grande plano de resiliência que já soma R$ 3 bilhões em investimentos”, afirmou Natália Resende. A agenda teve a participação dos prefeitos Taka Yamauchi (Diadema), Gilvan Júnior (Santo André), Marcelo Lima (São Bernardo do Campo) e Tite Campanella (São Caetano do Sul), vereadores das cidades do ABC e equipe técnica da SP Águas.

“A boa notícia é que os trabalhos estão com 70% concluídos e a previsão de entrega é para o segundo semestre deste ano, uma obra extremamente importante para a região com investimentos que ultrapassam R$ 573 milhões”, explicou Carla Morando que visita com frequência a obra para acompanhar os avanços trabalhos. “A minha função, como Deputada Estadual, é também fiscalizar as obras e verificar se o dinheiro público está sendo bem utilizado. Temos aqui o maior piscinão da América Latina, com as obras a todo o vapor, o que traz grande satisfação e alegria”, citou. “Em novembro, vistoriei a obra com o meu marido e então prefeito Orlando Morando. Juntos lutamos muito para realização do piscinão que será muito importante para acabar com as enchentes nesta região”, relembrou a deputada.

Carla Morando garantiu através de seu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo investimentos para a obra e solicitou ao Governo do Estado celeridade na execução das etapas da construção. “Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas a execução desta obra que beneficiará diretamente um milhão e meio de moradores distribuídos em três cidades, medida fundamental para redução dos alagamentos”, concluiu Morando.

O reservatório fica na Rua Tocantínia, na Vila Liviero, situado no trecho do córrego Jaboticabal, entre os ribeirões dos Meninos e dos Couros e tem 130 mil metros quadrados de terreno com 900 mil metros cúbicos de armazenamento de água, o equivalente a 360 piscinas olímpicas, gerando impactos positivos no controle de inundações em um raio de até 100 km², beneficiando os municípios de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e a capital, São Paulo. “Muita alegria estar aqui com a Natália, a deputada Carla e prefeitos do ABC vistoriando esta obra que vai atender São Paulo e mais cidades e será fundamental para evitar enchentes”, disse o prefeito Ricardo Nunes.