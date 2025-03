Defesa Civil de SP aciona sistema de alerta para onda de calor pela primeira vez no estado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu pela primeira vez um alerta severo para onda de calor. Moradores dos municípios de Presidente Prudente e Araçatuba, na região oeste do estado, receberam a mensagem no celular.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a previsão indica que as temperaturas permanecerão extremamente elevadas até domingo (9).

Na mensagem do alerta, a Defesa Civil recomenda que a população se mantenha hidratada, bebendo água regularmente. Também é importante evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e ter cuidado especiais com crianças e idosos.

No dia 24 de janeiro, a Defesa Civil enviou para moradores de São Paulo uma mensagem de “alerta de chuva severa” em seus celulares por meio do sistema de alerta de desastres, que opera desde 4 de dezembro. Foi a primeira vez que a nova tecnologia foi utilizada na capital paulista.

Alerta até domingo (9)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para altas temperaturas em todas as regiões do estado até este domingo (9). Na capital, a temperatura pode chegar aos 31°C.

O destaque fica para as regiões de Presidente Prudente e Marília, com os termômetros próximos de 37°C.

Para as regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba, as temperaturas podem atingir 36°C. Enquanto nas regiões de Bauru e Araraquara, as máximas previstas alcançam 35°C. Nas regiões de Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Registro, além do Vale do Ribeira, os registros devem ser de 34°C.

Para as regiões de Sorocaba e Campinas, a previsão máxima é de 33°C, no Vale do Paraíba 32°C. Na região metropolitana e litoral norte, os termômetros devem alcançar 31°C. Já na Baixada Santista, a previsão é de 28°C e na Serra da Mantiqueira, 27°C.

Mesmo com o cenário de muito calor e abafado, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas por queda de raios, granizo e rajadas de vento.

Com as altas temperaturas, a Defesa Civil reforça a importância de se manter hidratado, bebendo bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. A exposição direta ao sol entre 10h e 16h deve ser evitada sempre que possível. O uso de protetor solar, roupas leves, chapéus e óculos escuros ajuda a reduzir os impactos do calor. Além disso, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas devem receber atenção especial, pois são mais vulneráveis a problemas decorrentes do calor excessivo.

Durante períodos de calor intenso, os animais de estimação também sofrem com as altas temperaturas e precisam de cuidados especiais para evitar problemas como desidratação, queimaduras e superaquecimento.

Para garantir o bem-estar dos pets, é fundamental mantê-los sempre hidratados, oferecendo água fresca. Passeios devem ser feitos apenas nos horários mais frescos do dia, como no início da manhã ou à noite, evitando o contato direto das patas com o asfalto quente, que pode causar queimaduras. Além disso, é importante proporcionar um ambiente arejado e com sombra, evitando deixá-los em locais abafados ou expostos ao sol por longos períodos.

Tempo muda a partir de segunda (10)

De acordo com os meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil do Estado, na segunda-feira (10), a aproximação de uma frente fria em todo território paulista atuará quebrando o bloqueio atmosférico da alta pressão, fazendo com que as temperaturas máximas diminuam, favorecendo assim o retorno das chuvas, principalmente na faixa leste do estado.