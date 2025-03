Defesa Civil de SP renova alerta de altas temperaturas até domingo (9)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo alerta referente ao aumento das temperaturas, que se estenderá por todas as regiões até o próximo domingo (9). A previsão indica que a Capital pode registrar temperaturas de até 31°C.

Dentre os locais mais afetados, destacam-se as áreas de Presidente Prudente e Marília, onde os termômetros podem alcançar impressionantes 37°C.

Nas regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba, a expectativa é de que as temperaturas atinjam 36°C. Já nas localidades de Bauru e Araraquara, as máximas devem chegar a 35°C. Por sua vez, áreas como Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Registro, além do Vale do Ribeira, terão temperaturas previstas em torno de 34°C.

Em Sorocaba e Campinas, a máxima será de 33°C, enquanto o Vale do Paraíba deve registrar 32°C. Na Região Metropolitana e no Litoral Norte, as temperaturas devem se aproximar dos 31°C. A Baixada Santista terá um cenário ligeiramente mais ameno com 28°C, enquanto a Serra da Mantiqueira deverá ter mínimas em torno de 27°C.

Apesar das altas temperaturas predominantes, a possibilidade de chuvas isoladas não está descartada. Essas precipitações podem vir acompanhadas de raios, granizo e rajadas de vento.

Frente a esse quadro quente e abafado, a Defesa Civil enfatiza a importância da hidratação constante. A recomendação é ingerir água mesmo na ausência da sensação de sede. Além disso, a exposição direta ao sol deve ser evitada entre 10h e 16h. O uso de protetor solar, roupas leves, chapéus e óculos escuros é aconselhado para minimizar os efeitos do calor. Grupos vulneráveis como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas requerem atenção especial devido à sua maior susceptibilidade aos riscos associados ao calor extremo.

Os animais de estimação também enfrentam desafios significativos durante períodos de calor intenso e demandam cuidados especiais para prevenir desidratação, queimaduras e superaquecimento.

Para assegurar o bem-estar dos pets, é essencial garantir que tenham acesso contínuo a água fresca. Os passeios devem ser realizados apenas nos horários mais frescos do dia — pela manhã ou à noite — para evitar que as patas entrem em contato com superfícies quentes que possam causar queimaduras. Além disso, proporcionar um ambiente arejado e sombreado é crucial para evitar que fiquem expostos ao sol por longos períodos.

A mudança nas condições climáticas está prevista para ocorrer na segunda-feira (10), quando meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil antecipam a chegada de uma frente fria. Esta frente atuará para quebrar o bloqueio atmosférico gerado pela alta pressão, resultando em uma diminuição das temperaturas máximas e facilitando o retorno das chuvas, especialmente na região leste do estado.