Frente fria traz chuvas e fim da onda de calor no Sul e Sudeste do Brasil

A quinta onda de calor deste ano está afetando significativamente os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Contudo, uma frente fria que se desloca pelo território nacional neste fim de semana deverá trazer alívio às regiões impactadas.

Conforme informações da Climatempo, a nova frente fria deve proporcionar um respiro aos locais que enfrentam temperaturas extremas, trazendo chuvas e uma queda nas temperaturas.

Segundo a previsão meteorológica, a frente fria começará a atuar na noite de sábado, dia 8, com sua entrada pelo Rio Grande do Sul. Ao longo do fim de semana, o sistema avançará em direção ao Sudeste, com chegada prevista para a região na segunda-feira, dia 10.

O meteorologista Luengo alerta que é possível que ocorram temporais isolados no sul gaúcho durante o final do dia de sábado. Entretanto, as temperaturas devem permanecer elevadas até que a chuva se instale no final da tarde.

No domingo, dia 9, a frente fria deve se intensificar na região Sul, ocasionando tempestades nos três estados. Apesar da expectativa de chuvas, a onda de calor deverá persistir até esse dia.

A permanência da onda de calor está relacionada à necessidade de deslocamento mais significativo da frente fria, que tem enfrentado um bloqueio atmosférico. Esse fenômeno é caracterizado por sistemas de alta pressão que se estabelecem em camadas médias da atmosfera, intensificando a circulação do ar e impedindo a formação de nuvens densas.

A quinta onda de calor já deixou as temperaturas em algumas áreas do Sul e em Mato Grosso do Sul e São Paulo entre 5 a 7°C acima da média histórica. Com a previsão de calor intenso ainda para o fim de semana, espera-se que cidades como São Paulo possam registrar os dias mais quentes do ano nesse período. Luengo destaca que há chance de novos recordes devido ao efeito pré-frontal.

O efeito pré-frontal ocorre quando há uma elevação das temperaturas antes da chegada da frente fria. Esse fenômeno é provocado pela densidade do ar frio que empurra o ar quente para cima, resultando em uma compressão e consequente aumento nos termômetros.

No Centro-Oeste brasileiro, os dias também deverão ser quentes, mas chuvas podem ocorrer já na noite de domingo, especialmente em Mato Grosso do Sul devido à aproximação da frente fria.

Para compreender melhor o impacto das altas temperaturas, vale ressaltar que uma onda de calor é definida como um período prolongado em que as temperaturas ficam consideravelmente acima da média esperada para uma determinada época. A Organização Meteorológica Mundial classifica uma onda de calor quando as temperaturas permanecem pelo menos 5°C acima da média por cinco dias consecutivos.

Assim, enquanto as temperaturas elevadas continuam afetando várias regiões do país até o início da próxima semana, os cidadãos são aconselhados a se manterem informados sobre as mudanças climáticas iminentes e os impactos associados ao calor excessivo.