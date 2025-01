Cruzeiro estuda proposta por Fabrício Bruno, do Flamengo

O futuro de Fabrício Bruno no Flamengo pode estar em jogo, uma vez que o zagueiro está na mira do Cruzeiro para a temporada de 2025. O clube mineiro demonstrou interesse pelo defensor e já iniciou as tratativas para formalizar uma proposta ao Rubro-Negro.

A direção do Flamengo não demonstra resistência em negociar o jogador de 28 anos, mas aguarda um contato oficial do Cruzeiro. O clube celeste está analisando as condições da transferência e trabalha para viabilizar a contratação do atleta, que possui contrato com o Flamengo até dezembro de 2028.

Fabrício Bruno ingressou no Flamengo em 2022, após se destacar pelo Red Bull Bragantino, quando o clube carioca pagou uma multa rescisória de R$ 15 milhões. Desde então, ele acumula 148 partidas oficiais com a camisa rubro-negra, marcando seis gols e contribuindo com três assistências. Além disso, o zagueiro fez parte da equipe que conquistou quatro títulos: uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca.

Até o momento, o Cruzeiro já anunciou cinco novos reforços para a próxima temporada, incluindo os meio-campistas Rodriguinho e Christian, além dos atacantes Dudu, Bolasie e Gabigol.

Caso a transferência de Fabrício Bruno seja concretizada, o Flamengo precisará buscar um substituto no mercado. Embora a saída de David Luiz tenha deixado um espaço na zaga, a prioridade da equipe não parece ser a contratação de um novo defensor. Pablo, que retornou recentemente de um empréstimo ao Botafogo, será avaliado durante o Campeonato Carioca junto com outros jogadores da base rubro-negra. Até o momento, o clube não anunciou novos reforços para 2025.