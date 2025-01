Gabigol se despede do Flamengo e promete voltar como ‘imortal’

O ano de 2024 se destacou como um dos mais turbulentos da carreira do atacante Gabigol, marcado por uma série de eventos significativos. Após enfrentar um desempenho insatisfatório em sua primeira temporada com a camisa do Flamengo, o jogador chegou ao final de seu contrato sob intensa pressão. Apesar de iniciar a fase decisiva com boas expectativas, a temporada rapidamente se transformou em um período conturbado. Contudo, Gabigol conseguiu deixar sua marca ao decidir uma nova final de campeonato, encerrando sua trajetória no clube com a declaração de que se considera “imortal” e prometendo retornar.

Após sua despedida do Flamengo, Gabigol direcionou seu foco para projetos fora dos gramados, com destaque para sua parceria com a marca Mizuno. O atacante realizou uma viagem ao Japão para fortalecer laços comerciais e pessoais. Em paralelo, ele utilizou seu canal no YouTube para lançar uma contagem regressiva que culminou à meia-noite, exatamente quando seu contrato com o Flamengo expirou, momento escolhido para revelar seu novo destino. Antes disso, Gabigol optou por aproveitar cada instante final como atleta rubro-negro.

Retorno às atividades e desafios

Após um ano marcado por lesões e desconfortos físicos, Gabigol aproveitou o período de férias entre 2023 e 2024 para se recuperar completamente. Ao retornar ao Ninho do Urubu, ele apresentou-se em excelente condição física e com peso ideal, gerando expectativas positivas entre os torcedores. No entanto, essa mudança esperada não se concretizou; o atacante Pedro se destacou como a escolha preferida do técnico Tite e começou 2024 em grande forma.