Crea-SP divulga vagas para profissionais

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) acaba de anunciar novas vagas no Banco de Talentos, uma plataforma desenvolvida pela autarquia para conectar profissionais com as oportunidades disponíveis no mercado de trabalho. As posições são para as áreas de construção civil, controle e automação, eletrotécnica, entre outras.

A Raízen, gigante do setor sucroalcooleiro e energético, está entre os anunciantes, com 12 vagas. Os cargos requerem formação em Engenharia Química, Mecânica, Agronômica, Agrícola, Florestal, de Pesca e de Aquicultura. Os candidatos também devem ter disponibilidade para mudança, pois as chances contemplam os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Presidente do Crea-SP, a engenheira Lígia Mackey destaca a importância dessa medida para facilitar a dinâmica entre oferta e mão de obra. “Nossas profissões estão sempre se transformando, o que exige uma busca constante para estar de acordo com as necessidades da indústria, do agronegócio ou de qualquer que seja o setor de atuação. Com o Banco de Talentos, criamos um meio de ligar as pessoas às vagas, e ainda mostramos o que as empresas esperam tecnicamente dos perfis que publicam, o que dá a possibilidade de os profissionais se prepararem para isso”, explica Lígia.

A ferramenta tem um outro diferencial: tanto os profissionais cadastrados quanto as empresas devem estar registrados no Conselho, o que reforça a necessidade do exercício regular da profissão e garante um mercado de trabalho mais justo para todos.

O número de registro é um dos requisitos para se cadastrar no site bancodetalentos.creasp.org.br. O acesso é gratuito e permitido também para estudantes da graduação, que podem encontrar o tão sonhado estágio.

Capacitação

Outra estratégia adotada pelo Conselho para auxiliar profissionais em suas carreiras é o Crea-SP Capacita. A iniciativa consiste em uma plataforma proprietária que reúne conteúdos de formação e aprimoramento em cursos livres e em trilhas específicas, além de palestras e workshops. Tudo gratuito ou a condições especiais para quem é registrado.

O melhor é que o conteúdo fica salvo e pode ser assistido em qualquer tempo e lugar, a critério do usuário. “Temos mais 550 horas de capacitações alinhadas às necessidades do mercado em temas que tratam de inteligência artificial, gestão pública, tecnologia e assuntos emergentes, como transição energética e muito mais. É o ambiente ideal para quem quer continuar estudando”, afirma a presidente do Crea-SP.