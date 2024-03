Crea-SP lança novo site de capacitação profissional

O programa de formação continuada dos profissionais registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) ganhou uma reformulação completa de visual, formato e conteúdo. A nova fase Crea-SP Capacita foi anunciada oficialmente no último sábado (9/03), durante a realização da primeira aula da Trilha de Gestão Pública, uma das novidades da iniciativa que, ao completar cinco anos de existência, passou por adaptações para proporcionar uma melhor experiência aos seus usuários.

A engenheira Fernanda Sgoti, assessora do Crea-SP e responsável pela área que esteve à frente desse projeto, explicou o objetivo da mudança. “O Capacita é um programa para ampliar conhecimento e, nesta nova fase, representa o compromisso do Conselho de oferecer conteúdos relevantes alinhados à formação profissional da área tecnológica”, destacou.

A diferença da plataforma anterior para essa é que é possível acessar os conteúdos de interesse em trilhas de acordo com a modalidade (Civil, Elétrica, Agronômica, entre outras) ou temáticas específicas, como a Trilha de Gestão Pública. Isso significa que, dentro do site, os profissionais terão mais autonomia para selecionar os assuntos disponíveis, sem necessidade de aguardar as aulas ao vivo como antes, uma vez que os vídeos ficarão disponíveis para que sejam assistidos em qualquer tempo. “Inovamos em um programa que, por si só, já é bastante disruptivo, pois descentraliza o aprendizado e permite que as pessoas possam continuar suas formações mesmo depois da faculdade – o que é extremamente essencial para quem quer se manter atualizado”, pontuou a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey.

Já o engenheiro Orlando Lustosa, da startup Engineme, contou um pouco da experiência de desenvolver, junto à autarquia, a página da web reformulada. “Até o ano passado, o Crea-SP Capacita mantinha parceria com instituições de ensino e outras entidades, além dos encontros próprios do Conselho, para realização de conteúdos síncronos [presenciais e on-line]. Precisávamos, então, pegar esse conceito e amplificá-lo, tornando-o mais acessível e com maior alcance geográfico”, detalhou. As parcerias continuam, agora com mais possibilidades para os profissionais.

O trabalho em conjunto foi formalizado após o chamamento público, via edital baseado no Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador, denominado CreaInova, que resultou na seleção de cinco empresas para três desafios principais do Conselho: otimização de relacionamento, automação e robotização de processos, e fiscalização 4.0. A Engineme participou na primeira categoria.

Trilha de Gestão Pública

O professor, advogado e especialista em cidades inteligentes Wilson Levy, que é representante do Crea-SP e vice-presidente no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental (Conpresp) de São Paulo, acompanhou a primeira transmissão no novo formato do Capacita. Ele, que foi um dos idealizadores da Trilha de Gestão Pública, falou sobre a ação do Conselho Regional. “Quando uma instituição representativa consegue captar essa demanda de conhecimento que nasce no diálogo cotidiano, ela consegue adquirir um papel diferente de representação”, disse.

A aula inaugural foi sobre Gestão de Pessoas na Administração Pública com a secretária de Gestão de Pessoas da capital paulista, Marcela Arruda. A íntegra está disponível no site.