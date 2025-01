PATs fazem conexão entre empresas e interessados em vagas do mercado de trabalho 

Você sabia que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico auxilia empresas que possuem vagas abertas a encontrar profissionais? Os empregadores podem contar com o apoio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) de forma gratuita para cadastrar as oportunidades disponíveis e realizar todo o processo seletivo.

Entre os serviços, estão a intermediação para divulgação de oportunidades de emprego em mais de 200 unidades dos PATs espalhadas por todo o estado de São Paulo; auxílio na seleção de candidatos; e realização de mutirão de vagas de emprego, quando há uma grande oferta de vagas.

Ao utilizar os PATs, as empresas têm a vantagem de aumentar a visibilidade das oportunidades de emprego e contam com acesso a um banco de currículos com milhares de profissionais, possibilitando a identificação de candidatos com o perfil ideal para cada vaga.

“Os PATs oferecem suporte para empregadores em busca de candidatos. Empresas de qualquer setor são bem-vindas a participar e podem cadastrar suas vagas para todos os níveis de formação. O PAT facilita a conexão entre trabalhadores e empresas, promovendo oportunidades e talentos”, afirma Mariana Rodrigues, coordenadora de operações da SDE.

Em 2024, 11 mil empregadores se inscreveram nos postos e 54,5 mil vagas foram oferecidas. Os PATs otimizam a contratação e ajudam os empregadores a reduzirem custos operacionais ao centralizar e simplificar o recrutamento.

Como as empresas podem fazer?

Os empregadores podem cadastrar as vagas de emprego nos PATs de maneira on-line, entrando em contato com o posto da sua cidade por e-mail ou telefone. Os endereços e contatos podem ser consultados em www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats. Em seguida, será enviado um formulário para preenchimento com as informações das vagas.