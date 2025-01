Atualizações na Carteira de Trabalho Digital facilitam acesso a vagas de emprego

O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS), que pode ser baixado gratuitamente para dispositivos Android e iOS, recebeu uma atualização significativa que amplia suas funcionalidades. A partir de agora, os usuários têm a possibilidade de consultar as vagas de emprego disponíveis nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine), integrando serviços que antes eram oferecidos separadamente.

A nova funcionalidade foi introduzida com o objetivo de substituir o antigo aplicativo Sine Fácil. Com essa mudança, o Governo Federal, através do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), busca centralizar a oferta de serviços relacionados à intermediação de mão de obra em um único aplicativo, otimizando a experiência do trabalhador.

Uma das inovações mais relevantes é o sistema de notificações. Agora, sempre que uma nova vaga que se enquadra no perfil profissional e no endereço residencial do usuário for disponibilizada, o trabalhador será notificado diretamente pelo app da CTPS. Para usufruir dessa funcionalidade, é essencial que o aplicativo seja instalado e configurado adequadamente, o que pode ser feito facilmente através das lojas virtuais.

Após a instalação do app, os usuários devem atualizar suas informações pessoais e objetivos profissionais para acessar as oportunidades. As ofertas de emprego podem ser encontradas clicando no ícone “maleta” ou na aba “emprego” do menu principal. O processo para se candidatar a uma vaga selecionada é intuitivo, permitindo que o trabalhador acompanhe os passos necessários diretamente pela plataforma.

A CTPS Digital é atualmente um dos serviços mais acessados do Governo Federal, contabilizando mais de 724 milhões de acessos até 2024. Até agora, cerca de 81 milhões de trabalhadores já baixaram e utilizam o aplicativo.

Além da intermediação de mão de obra, a CTPS oferece uma gama diversificada de serviços aos usuários, incluindo consultas sobre contratos de trabalho vigentes, vínculos anteriores, informações sobre apoio financeiro e abono salarial, seguro-desemprego, benefícios emergenciais, notificações importantes, qualificação profissional, canal para denúncias trabalhistas e extratos relacionados ao CAGED e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).