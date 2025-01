São Paulo oferece 2.000 vagas de emprego

O Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo anuncia que está com mais de 2.000 vagas de emprego disponíveis, predominantemente nos setores de comércio e serviços. Os salários variam de R$ 800 para estágios a R$ 5.000 para funções mais especializadas. Os interessados têm até a próxima quarta-feira, dia 22, para se cadastrar tanto pelo Portal Cate quanto nas unidades de atendimento presenciais, que somam 44 localizações na cidade.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar documentos como RG, CPF e carteira de trabalho, sendo aceito o modelo digital. As vagas incluem posições variadas, com destaque para atendentes, onde há 838 oportunidades em lanchonetes, lojas, padarias e mercados. Os salários para essas funções variam entre R$ 950 e R$ 2.221, e não há exigência de escolaridade específica.

Na área da limpeza, estão disponíveis 469 vagas, principalmente para auxiliares, com remunerações que podem chegar a R$ 2.300. Para essas posições, o ensino fundamental é o requisito mínimo, e há oportunidades tanto para candidatos sem experiência quanto para os já familiarizados com a função.

Além disso, são oferecidas 186 vagas para operadores de telemarketing receptivos e de vendas, com rendimentos que vão de R$ 800 a R$ 1.552. Os candidatos devem ter conhecimento em informática e, na maioria dos casos, o ensino médio completo é necessário.

No setor da construção civil, há 21 vagas disponíveis distribuídas entre pedreiros, eletricistas e ajudantes de obras. As remunerações nesse segmento variam entre R$ 2.000 e R$ 2.876, sendo que algumas posições exigem experiência prévia.

Contrata SP – Aniversário de São Paulo

Ainda nesta semana, os trabalhadores poderão participar do evento Contrata SP – Aniversário de São Paulo. As seleções ocorrerão na próxima sexta-feira, dia 24, das 9h às 16h nas unidades Central, Itaquera, Interlagos e Brasilândia do Cate.

Os interessados devem se inscrever pelo Portal Cate até o dia anterior ao evento (23) para garantir sua participação. Durante as seletivas, os candidatos terão a oportunidade de interagir com equipes de recursos humanos das empresas participantes que facilitarão as etapas do processo seletivo. É imprescindível levar documentos pessoais e cópias do currículo.

Endereços das Unidades do Cate: