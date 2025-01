Saque-aniversário do FGTS: Confira as datas e regras para trabalhadores

Trabalhadores nascidos no mês de janeiro já podem realizar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Conforme estabelecido no calendário de 2025, o prazo para essas retiradas vai até o dia 29 de março. Para aqueles que nasceram em fevereiro, o período para saque se estende de 1º de fevereiro a 30 de abril.

Para ter acesso ao saque-aniversário, os trabalhadores precisam formalizar a solicitação junto à Caixa Econômica Federal. É fundamental ressaltar que aqueles que optarem por essa modalidade não poderão retirar o total disponível na conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Essa regra se aplica como uma condição específica da modalidade. Caso o trabalhador deseje retornar à opção de saque-rescisão, será necessário cumprir um período de carência de dois anos.

O valor que pode ser retirado no saque-aniversário varia conforme o saldo acumulado na conta do FGTS. Para saldos de até R$ 500, é permitido retirar 50% do montante total. À medida que o saldo aumenta, o percentual diminui, mas um valor adicional é concedido. Por exemplo, para saldos acima de R$ 20.000,01, o trabalhador pode retirar 5% do total mais um adicional fixo de R$ 2.900.

Os pedidos para adesão ao saque-aniversário podem ser realizados através do aplicativo oficial do FGTS ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Para garantir que a quantia seja disponibilizada ainda no mesmo ano, os trabalhadores devem fazer a solicitação até o último dia do mês em que completam aniversário.

Os valores ficam disponíveis para retirada até o último dia útil do segundo mês seguinte ao aniversário do trabalhador. Se a quantia não for retirada dentro desse prazo, ela retorna automaticamente para a conta do FGTS.

A seguir, veja o calendário completo para o saque-aniversário em 2025: