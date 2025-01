Ano novo, carreira nova: descubra os setores em alta e como os PATs podem ajudar

Com a chegada de 2025, as expectativas para o ano e para o mercado de trabalho estão em alta, e os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, estão prontos para conectar profissionais às oportunidades mais promissoras do ano. Tecnologia, logística, finanças e varejo estão entre os principais setores com maior demanda por contratações para 2025, segundo levantamento da empresa de recrutamento PageGroup.

Foram consultados negócios de pequeno, médio e grande porte para levantar os 12 setores que devem liderar as contratações ao longo do ano; são eles: bancário, engenharia, agronegócio, finanças, logística, marketing e digital, recursos humanos, saúde, seguros, tecnologia, varejo e vendas.

“O início do ano é sempre um momento de esperança e renovação. Nos PATs, trabalhamos para que esse sentimento se transforme em realidade oferecendo um suporte eficiente e acessível para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho”, afirma Mariana Rodrigues, coordenadora de operações da SDE.

Além disso, uma pesquisa divulgada pela Robert Half, empresa de recrutamento e seleção, apontou que conhecimentos em inteligência artificial, análise de dados, inglês e tecnologia imersiva serão valorizados pelo mercado de trabalho.

“As tendências apontadas para 2025 reforçam o alinhamento dos PATs com as demandas do mercado. Estamos preparados para ajudar os trabalhadores a identificar e conquistar essas vagas estratégicas”, complementa Mariana Rodrigues.

Começando 2025 com o pé direito

Desempregado há quase seis meses, Aldo Elias Martins, de 59 anos, conseguiu uma nova oportunidade por meio do PAT da Barra Funda, em São Paulo. Com 29 anos de experiência no setor de logística, ele participou de um processo seletivo para uma empresa de e-commerce no final de dezembro e vai iniciar no novo emprego na próxima quarta-feira (15).

“Voltar para o mercado foi uma vitória, e o PAT foi quem abriu as portas. Estou muito animado com essa nova oportunidade”, celebra Aldo, que ficará responsável pela separação dos produtos de acordo com o Código de Endereçamento Postal (CEP).

Para se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. No estado de São Paulo, há mais de 200 unidades.

Vagas disponíveis nos PATs

Atualmente, os PATs oferecem mais de 10,8 mil vagas de emprego em todas as regiões do estado de São Paulo, contemplando áreas promissoras e setores que continuarão aquecidos ao longo do ano. As funções mais demandadas são: