Crea-SP implementa plataforma para agendamento de coworkings

A rede CreaLab Coworking do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) está localizada em diversas regiões do Estado e já soma mais de 30 unidades. São ambientes estratégicos para troca de conhecimento, networking e desenvolvimento de projetos, com uma estrutura moderna, disponibilizada de forma gratuita aos profissionais registrados e estudantes da área tecnológica. Para atender à crescente demanda, o agendamento para uso agora é feito pela plataforma TahVago, uma nova ferramenta que gerencia o calendário de todas as unidades.

“Ao trazer este novo recurso para o nosso dia a dia, queremos aprimorar a experiência dos usuários, facilitando o acesso aos coworkings e oferecendo soluções que cada vez mais atendam às necessidades de profissionais e estudantes de maneira rápida e intuitiva”, ressaltou a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey.

A novidade foi implementada para otimizar o processo e facilitar a visualização das estações disponíveis, com fotos de cada uma. A plataforma também traz informações sobre os recursos, localização, disponibilidade e o horário de funcionamento, além de permitir o gerenciamento das reservas em tempo real.

“A ferramenta TahVago é um avanço importante para a gestão do uso, pois permite que as unidades tenham um controle mais eficiente das reservas, garantindo que os espaços sejam utilizados de forma organizada. Isso facilita não somente a rotina dos profissionais, mas também das equipes que administram esses espaços”, afirmou a engenheira Ana Claudia Rinaldi, gerente executiva de Projetos e Planejamento Estratégico do Crea-SP.

Ao acessar a página da rede CreaLab Coworking e clicar na opção “Agende o seu horário”, o usuário será redirecionado para o site da TahVago. Para utilizar a plataforma, basta fazer o seu cadastro, escolher a unidade desejada, verificar a disponibilidade e garantir sua reserva.

Confira:

Acesse coworking.creasp.com.br; Clique na opção Agende seu horário; Você será direcionado para o site da TahVago. Basta clicar em Entrar na plataforma e, depois, em Faça seu cadastro aqui; Preencha os dados e informe que você é um profissional do Crea-SP; Cadastro feito. Que tal acessar? Utilize o CPF e senha criada na tela de login para ser levado para a área de usuário; Clique em Adicionar ambientes; Uma lista vai surgir na tela, ao lado direito, clique em Crea-SP para conhecer as unidades à disposição; Agora é só adicionar os espaços que você mais utiliza, clicando nos botões de mais ao lado dos nomes das cidades em que se encontram; Para agendar, você deve clicar na imagem dos espaços selecionados; Pronto! É só informar a data, qual ambiente pretende usar e finalizar o agendamento.

Sobre o Crea-SP

Criada há 90 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades dos profissionais das Engenharias, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 370 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.