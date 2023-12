Crea-SP abre coworking em Santo André

A rede CreaLab Coworking está avançando com a inauguração de mais uma unidade da iniciativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). Desta vez, a novidade está em Santo André, que acaba de receber um espaço totalmente dedicado aos profissionais e estudantes de Engenharia, Agronomia e Geociências. De uso gratuito – mediante reserva on-line – o ambiente fica na sede da Associação dos Engenheiros e Agrônomos do ABC (AEAABC), localizada na rua R. Albertina, 53 – Vila Pires.

“Ficamos em obras durante três meses e agora já recebemos profissionais aqui, que chegam e se surpreendem com o que o Crea-SP está oferecendo hoje”, disse o presidente da AEAABC, engenheiro Luiz Augusto Moretti, durante a abertura que aconteceu na última sexta-feira (15/12).

Além da unidade andreense, também estão em funcionamento outros oito coworkings nas cidades de Bragança Paulista, Adamantina, Catanduva, Piracicaba, Tupã, Cajamar, Mogi das Cruzes, Votuporanga e quatro em São Paulo – na sede do Conselho na Avenida Angélica, no Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo (Sintesp), na Associação Leste dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura da Cidade de São Paulo (Aleasp) e na Associação de Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil (APeMEC). Ainda este ano, a rede deve ser ampliada para São Manoel, Penápolis, Mogi Guaçu, Americana, Barretos e outra na capital, desta vez na rua Nestor Pestana. A previsão é chegar a 200 instalações em breve, sendo pelo menos 25 entregues este ano.

“Nosso grande objetivo é promover conexões entre os profissionais e aproximação com os municípios. Imagina o potencial de todos os profissionais da área tecnológica no Estado trabalhando juntos e respirando inovação”, ressaltou o atual presidente do Crea-SP, engenheiro Vinicius Marchese.

Os ambientes seguem um modelo padrão, todos compostos por salas de reuniões, mesas com equipamentos e instalações para notebooks, ar-condicionado e estrutura adaptada de acordo com a necessidade de cada local. O agendamento para uso é on-line.