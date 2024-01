Colégio Engenheiro Salvador Arena anuncia inscrições para vagas remanescentes do Ensino Fundamental

O Colégio Engenheiro Salvador Arena anuncia a abertura do processo seletivo para preenchimento de doze vagas remanescentes para o ano letivo de 2024, no Ensino Fundamental. O processo oferece oportunidades educacionais em diferentes anos do ciclo fundamental, visando integrar novos estudantes à comunidade escolar do colégio.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada a partir das 14h do dia 1 de fevereiro, até as 16h do dia 7 de fevereiro de 2024, exclusivamente, pelo site www.colegiosalvadorarena.org.br.

A vagas disponíveis estão distribuídas entre o 4º, 5º, 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental. Não há vagas para o 1º, 2º, 3º e 9º anos. Poderão concorrer estudantes de escolas públicas ou privadas que não possuem histórico de reprovação escolar, estejam na faixa etária compatível com o ano a ser cursado e atendam aos critérios de nota do Colégio, descrito no edital (colocar o link do edital).

O processo seletivo consiste em 3 etapas, sendo um sorteio inicial de 20 candidatos por vaga, seguido por uma análise da média final dos estudantes no ano de 2023. As disciplinas consideradas serão Língua Portuguesa e Matemática para os candidatos do 4º, 5º e 6º anos, e Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas para os candidatos do 7º e 8º Ano. A etapa final consiste na elaboração de uma redação.

Vagas oferecidas para cada série do Ensino Fundamental:

Ensino Fundamental II / Número de Vagas

6º Ano | 2 (duas)

7º Ano | 4 (quatro)

8º Ano | 2 (duas)

As aulas são oferecidas em período integral, das 7h50 às 15h45, de segunda a sexta-feira, e das 7h45 às 11h20, aos sábados, para aulas de reforço, recuperação de estudos e outras atividades extras determinadas pela instituição.

Sua matriz curricular inovadora vai além da Base Nacional Comum Curricular, integrando disciplinas como, robótica, cerâmica, modelismo, educação financeira, empreendedorismo, STEAM e socioemocional.

A instituição oferece aos estudantes uma educação abrangente, voltada para o pleno desenvolvimento de suas capacidades e a formação de indivíduos tecnicamente proficientes e humanisticamente preparados, cultivando cidadãos livres, responsáveis, autônomos e solidários. Estes jovens são encorajados a compreender e agir de forma efetiva na sociedade, sempre pautados por elevados padrões éticos e morais.

Etapas do Processo seletivo

Vagas remanescente Colégio Engenheiro Salvador Arena

• Período das Inscrições: das 14h do dia 01/02 às 16h do dia 07/02/2024

• Divulgação dos nomes dos candidatos inscritos: a partir das 14h de 16/02/2024

• Divulgação do número para concorrer ao sorteio: a partir das 16h de 20/02/2024

• Sorteio pela loteria federal: 24/02/2024 (sábado)

• Divulgação do resultado do sorteio: a partir das 16h de 26/02/2024

• Recebimento de documentação dos sorteados (presencial): de 27 a 29/02/2024

• Divulgação dos resultados da avaliação do histórico: a partir das 14h de 05/03/2024

• Redação (presencial): às 18h do dia 07/03/2024

• Divulgação dos resultados: a partir das 14h de 14/03/2024

Para consultar o edital e obter todas as informações sobre o processo seletivo, acesse o site: www.colegiosalvadorarena.org.br/processo-seletivo/ensino-fundamental/.