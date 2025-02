10 notícias de hoje – 13/02/2025

Após fuga em 2024, a Penitenciária de Mossoró investe R$ 1M em segurança

Quatro agentes penitenciários foram suspensos por 30 dias, e duas Investigações Preliminares Sumárias foram abertas

Avião da Latam realiza arremetida para evitar colisão com barco no Santos Dumont

Todos os passageiros desembarcaram bem

Saiba quantos jogos Neymar pode disputar pelo Santos no Brasileirão 2025

O craque tem um número limitado de partidas antes da pausa para o Mundial de Clubes; confira os detalhes do seu calendário com o Santos

Acidentes de avião frequentes podem gerar medo de voar na população

Apenas nos primeiros 40 dias de 2025 já aconteceram 21 acidentes aéreos segundo o painel do Sipaer

Estratégias municipais para mitigar os impactos das mudanças climáticas

Especialistas sugerem soluções baseadas na natureza e ações locais para proteger as áreas urbanas e promover a sustentabilidade frente aos eventos climáticos extremos

Turismo estrangeiro no Brasil gera impacto de R$ 31,6 bilhões em 2024

Crescimento do setor turístico brasileiro reflete no aumento de visitantes e gastos, destacando as preferências por infraestrutura e clima tropical

Clássico alvinegro do Paulistão é líder absoluto de audiência

A transmissão da partida fez a emissora atingir 17,7 pontos de média, contra 16,1 da segunda colocada; o pico alcançou 19,7

Caso Gritzbach: operação mira novos envolvidos em crime no aeroporto de Guarulhos

Foram empenhados 116 policiais civis para cumprir mandados judiciais em cerca de 20 endereços

Desabamento na Igreja de Bonfim revela crise de conservação do patrimônio histórico

Especialista do CEUB analisa a responsabilidade pública e privada na preservação de monumentos e os impactos culturais das tragédias recentes

Incêndio em fábrica no RJ: Investigações revelam ligações clandestinas de energia

O incêndio deixou pelo menos 21 pessoas feridas, algumas delas em estado grave, principalmente devido a queimaduras provocadas pela inalação de fumaça