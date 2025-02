Turismo estrangeiro no Brasil gera impacto de R$ 31,6 bilhões em 2024

Levantamento do Núcleo de Pesquisa da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp) revela que, em 2024, turistas estrangeiros injetaram R$ 31,6 bilhões na economia brasileira, impulsionando o setor. De janeiro a outubro do ano passado, o País recebeu 5,4 milhões de visitantes de outras nações, 13% a mais na comparação com o mesmo período de 2023. Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra, ainda, que, atividades de prestação de serviços ao turista, de forma geral, também cresceram, com alta de 3,5% ao longo de 2024 em relação a 2023.

Motivos do crescimento do turismo no Brasil

Para o diretor-executivo da Fhoresp, Edson Pinto, o Brasil se destaca na preferência de quem vem de fora por uma série de fatores, como o fortalecimento do trade turístico, a boa infraestrutura direcionada à recepção dos visitantes, além do calendário movimentado de eventos, com destaque para os grandes festivais e shows internacionais. No campo econômico, o representante da Federação cita a desvalorização do real – ruim para o Brasil, mas um grande atrativo aos estrangeiros:

“Num cenário de pós-pandemia da Covid-19, o Turismo, de forma global, vivencia expressivo aquecimento. Nosso País tem se consolidado como rota internacional em ascensão. O clima tropical é um aspecto positivo para o bom desempenho do setor turístico brasileiro o ano inteiro. Destaque, ainda, para as épocas festivas, como o Carnaval. Somos, hoje, o maior polo econômico da América Latina, além de termos grande importância no cenário global,” reforça Édson Pinto.

Receitas com turismo estrangeiro aumentam em 2024

A circulação de turistas vindos de todas as partes do mundo impacta positivamente a economia brasileira. Segundo levantamento do Banco Central (BC), os estrangeiros gastaram R$ 31,6 bilhões no Brasil entre janeiro e outubro de 2024 – um aumento de 11,9% na comparação com igual período do ano anterior.

Considerando a conversão em dólares, as receitas com a entrada de visitantes estrangeiros nos primeiros dez meses de 2024 chegaram a US$ 6 bilhões – maior valor da série histórica, de acordo com o estudo do BC.

Setores impactados pelo aumento do turismo

Ainda segundo a Fhoresp, que representa 500 mil empresas em pleno funcionamento no estado de São Paulo, entre hotéis, restaurantes, bares e similares, os valores em real ou em dólar incrementaram as receitas de setores como Hospedagem, Transporte e Alimentação. Este último, conforme apurou o Núcleo de Pesquisa da Federação, obteve destaque entre os subsegmentos do Turismo, com o melhor desempenho.

Outro dado positivo: em 2024, o volume real do faturamento destes serviços acelerou. O incremento foi de 5,5% em comparação à alta de 4,3% já observada em 2023 sobre o ano de 2022.

Crescimento nas atividades turísticas no Brasil

Ainda de acordo com o IBGE, no acumulado de 2024, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil teve alta de 3,5%, diante 2023.

Por região, há taxas positivas nos serviços voltados aos visitantes em 11 dos 17 estados pesquisados, com destaque para São Paulo (3,7%), Rio de Janeiro (6,3%), seguidos por Bahia (8,4%), Minas Gerais (4,5%), Paraná (7,2%) e Santa Catarina (9%).