Após fuga em 2024, a Penitenciária de Mossoró investe R$ 1M em segurança

Um ano após a primeira fuga registrada na história do sistema prisional federal brasileiro, a Penitenciária Federal de Mossoró passou por diversas mudanças estruturais, conforme informado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No entanto, a construção da muralha que deveria cercar a unidade ainda não foi finalizada.

Em fevereiro de 2024, os detentos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento escaparam da penitenciária em uma ação que durou 50 dias, provocando um intenso esforço de busca e apreensão. A recaptura dos fugitivos ocorreu em Marabá, no Sudeste do Pará, distante mais de 1.600 km de Mossoró. As operações contaram com a participação de centenas de agentes de segurança estaduais e federais.

Entre as melhorias implementadas na penitenciária estão o aumento significativo no número de câmeras de segurança, que subiu de 75 para 194, todas com tecnologia de ponta. Além disso, foram realizados reforços nas luminárias e a instalação de grades nos shafts – áreas que facilitavam a fuga. Investimentos totalizando R$ 1 milhão foram destinados a essas melhorias.

O corregedor substituto da unidade, juiz federal Halisson Bezerra, destacou que a fuga ocorreu devido a uma série de erros e à falta de cumprimento dos procedimentos estabelecidos pelos servidores penitenciários. Ele afirmou que se as celas tivessem sido revistadas regularmente, o incidente poderia ter sido evitado.

Embora as melhorias tenham sido significativas, a construção da muralha externa da penitenciária ainda está em andamento. O Ministério da Justiça informou que o canteiro de obras foi instalado em fevereiro deste ano e que a conclusão está prevista para ocorrer entre 12 e 18 meses. O investimento nessa obra é estimado em R$ 28,6 milhões, com o corregedor afirmando que a estrutura será robusta o suficiente para prevenir futuras fugas.

As novas medidas de segurança incluem também o fechamento dos solários do isolamento e do pergolado da Divisão de Saúde com grades, além da reforma estrutural das celas e áreas adjacentes. Essas ações visam eliminar quaisquer pontos vulneráveis utilizados anteriormente pelos detentos.

Após investigações administrativas sobre a fuga, quatro agentes penitenciários foram suspensos por 30 dias, e duas Investigações Preliminares Sumárias foram abertas. Os servidores envolvidos são responsabilizados por falhas na supervisão e na aplicação dos protocolos de segurança existentes na unidade.

Além das reformas já mencionadas, o Ministério também adquiriu novos equipamentos tecnológicos para monitoramento e segurança, incluindo 20 televisores para vigilância, leitores faciais e viaturas semi-blindadas. O objetivo é aumentar ainda mais a eficácia na gestão da segurança interna do presídio.

A Penitenciária Federal de Mossoró, localizada na região Oeste do Rio Grande do Norte, busca com essas mudanças garantir maior controle sobre os internos e evitar novos incidentes semelhantes ao ocorrido no ano passado.