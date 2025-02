Clássico alvinegro do Paulistão é líder absoluto de audiência

Golaço da RECORD! Em São Paulo, a emissora driblou todas as concorrentes e garantiu o primeiro lugar isolado exibindo o clássico alvinegro entre Corinthians e Santos, válido pela 9ª rodada do Paulistão Sicredi 2025 e que marcou o duelo entre os craques Memphis Depay e Neymar. Além disso, registrou os melhores números de audiência e share, desde o início da atual edição do torneio, superando, em quase dois pontos, o recorde anterior, de 15,2 pontos, obtido também durante uma partida do Timão, no dia 26/01, no duelo contra o São Paulo.

Nesta quarta-feira (12/02), na faixa da bola rolando, entre 21h37 e 23h37, a RECORD atingiu 17,7 pontos de média, pico de 19,7 e 30,1% de participação, quase dois pontos a mais que a Globo, segunda colocada que, no mesmo horário, com a exibição da novela “Mania de Você”, do BBB e do Cine BBB, registrou 16,1 pontos.

No confronto com o SBT, terceiro colocado, o placar foi ainda maior: quase 15 pontos de diferença e audiência mais de seis vezes maior (17,7 x 2,9). No período, o canal exibiu a novela “A Caverna Encantada”, o seriado “Chapolin” e o Programa do Ratinho.

Com a bola rolando os holofotes estavam voltados para Memphis Depay e Neymar. Quem levou a melhor foi o camisa 10 do Corinthians, que jogou bem e deu uma assistência para Yuri Alberto marcar seu segundo gol no jogo.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Neymar foi substituído, dando lugar a Soteldo, mas foi Guilherme, aos 33 minutos, que balançou a rede de Hugo Souza e diminuiu a vantagem do Timão. Fim de jogo: Corinthians 2×1 Santos.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.