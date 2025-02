Saiba quantos jogos Neymar pode disputar pelo Santos no Brasileirão 2025

O futuro de Neymar no Santos Futebol Clube está cercado de incertezas, uma vez que seu contrato atual se encerra em junho deste ano. Se não houver uma renovação, o craque paulista terá a oportunidade de participar apenas de 12 partidas do Campeonato Brasileiro antes da pausa para o Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos.

Desafios no calendário de Neymar

Na sua estreia em clássicos com a camisa santista, Neymar teve a chance de conhecer o calendário que terá até o término do vínculo. A diretoria do Santos expressou seu desejo de prorrogar o contrato, que inicialmente está fixado até o meio do ano. O primeiro desafio do alvinegro será contra o Vasco da Gama, no Estádio de São Januário, onde Neymar poderá reencontrar Philippe Coutinho, seu ex-companheiro na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2018.

Expectativa para os clássicos

Os torcedores já aguardam ansiosamente pelo primeiro clássico do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá na quinta rodada contra o São Paulo, novamente fora de casa. Ademais, ainda está programada uma partida importante contra o Corinthians na nona rodada, marcada para acontecer na Neo Química Arena. Este jogo será uma repetição do confronto recente pelo Campeonato Paulista, onde o Corinthians saiu vitorioso por 2 a 1, com destaque para os dois gols marcados por Yuri Alberto. É importante notar que o Timão tem sido um adversário complicado para Neymar ao longo de sua carreira, tendo-lhe imposto nove derrotas desde sua primeira passagem pelo Santos.

Renovação e futuro de Neymar

Neymar, que voltou ao Brasil com a expectativa de se preparar para a Copa do Mundo de 2026, assinou um contrato com possibilidade de renovação. A decisão sobre sua permanência no clube pode impactar não apenas sua carreira, mas também as aspirações do Santos em competições futuras.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.