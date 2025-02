Avião da Latam realiza arremetida para evitar colisão com barco no Santos Dumont

Na quarta-feira (12), um incidente ocorreu com um avião da Latam que necessitou realizar uma arremetida ao se aproximar do Aeroporto Santos Dumont, localizado na capital fluminense. A manobra foi necessária para evitar uma colisão com um barco que se encontrava na área de aproximação da pista.

A companhia aérea confirmou a situação, esclarecendo que a aeronave do voo LA3914, que partira do Aeroporto de Congonhas em São Paulo, completou o procedimento de arremetida e pousou em segurança, dentro do horário programado. A Latam também informou que todos os passageiros desembarcaram normalmente após a aterrissagem.

A empresa ressaltou que a arremetida é um protocolo padrão adotado para garantir a segurança durante operações aéreas. É importante lembrar que a legislação marítima estabelece uma distância mínima que deve ser respeitada em relação às pistas dos aeroportos.

Este não foi o único incidente reportado recentemente. Na noite anterior, terça-feira (11), um avião da Gol colidiu com um veículo de manutenção durante a decolagem no Aeroporto do Galeão. A aeronave tinha como destino Fortaleza e o piloto interrompeu o procedimento devido ao impacto com o carro, que estava na pista de 4 mil metros.

Em comunicado oficial, a concessionária RIOgaleão relatou que não houve feridos no incidente e destacou a colisão entre o veículo e a aeronave como um evento isolado. O carro ficou severamente danificado enquanto o avião passou por inspeção técnica após o ocorrido.