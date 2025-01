ViaMobilidade inicia modernização de escadas rolantes da Estação Palmeiras-Barra Funda

A partir desta quarta-feira (15), a ViaMobilidade – Linhas 8 e 9 iniciará a modernização de duas escadas rolantes da Estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 8-Diamante, localizadas nas extremidades das plataformas 1 e 2, sentido Itapevi.

A concessionária recomenda que os passageiros acessem a plataforma pela outra extremidade, localizada sentido Júlio Prestes. A estação conta com outras duas escadas rolantes, além de escadas fixas para garantir o acesso dos clientes, que serão orientados por avisos sonoros e por agentes de atendimento e segurança (AASs). A previsão é que as obras sejam concluídas em até 60 dias.

As escadas rolantes atuais serão substituídas por equipamentos mais modernos e eficientes. O objetivo é proporcionar mais conforto e segurança aos mais de 93 mil clientes que transitam diariamente no local. Futuramente, outras escadas rolantes da estação também serão modernizadas. As obras serão feitas de forma gradual para minimizar o impacto na circulação de passageiros.