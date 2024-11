ViaMobilidade lança Wi-Fi e “Próximo Trem”, serviço com informações em tempo real

A partir deste mês, mais de 840 mil clientes diários das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade contarão com duas importantes novidades tecnológicas que irão lhes proporcionar mais praticidade, previsibilidade e conveniência nas viagens.

A primeira delas é o Wi-Fi gratuito nas plataformas das 41 estações, exceto Júlio Prestes que está em obras. Os clientes poderão acessar a internet de forma segura enquanto estiverem esperando o próximo trem, checar os e-mails e verificar seu aplicativo de mensagens e outras funcionalidades que não exijam grande volume de dados, contando com sinal de cobertura disponível para região de plataforma.

A outra é o serviço chamado de “Próximo Trem”, no qual, por meio da leitura de QRCodes instalados em todas as plataformas de embarque, é possível saber o tempo estimado para que o próximo trem chegue até a estação. A página também informa em tempo real o número da linha, sentido, status da operação e traz um cronômetro com a previsão de chegada do trem. Quando faltar 20 segundos para chegar na plataforma, será exibida a mensagem “Embarque Próximo” e vídeos com campanhas educativas.

De acordo com André Costa, diretor da ViaMobilidade, a concessionária está comprometida com o desenvolvimento de iniciativas que melhorem, cada vez mais, a experiência dos clientes nas estações e a tecnologia é uma aliada nessa busca. “Com a praticidade do Próximo Trem, os clientes poderão programar melhor suas viagens com mais segurança e conforto, tendo previsibilidade para tomar decisões durante sua viagem. E o Wi-Fi traz a comodidade, o entretenimento e a liberdade de navegar pela internet”, explica.

E o acesso é simples. Basta acessar a conexão “Passageiros_ViaMobilidade” e realizar cadastro com nome, e-mail e data de nascimento. A conexão pode ser usada por 60 minutos e renovada pelo mesmo período após novo login. Existem limites de navegação, tais como serviços de streaming e acesso à conteúdo adulto.

É importante destacar que a ViaMobilidade segue todas as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo a segurança das informações dos usuários. O sinal não estará disponível nos vagões dos trens. A ViaMobilidade reforça ainda a conscientização para o uso adequado do celular nas estações e plataforma, com objetivo de preservar a segurança física e patrimonial dos clientes. A empresa pede atenção nos momentos de embarque e desembarque e lembra que os Agentes de Atendimento e Segurança estão disponíveis para prestar a assistência sempre que necessário.