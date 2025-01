ViaMobilidade troca 16,6 mil lâmpadas por LED e reduz 100 toneladas de CO²

Desde o início da concessão, há quase três anos, o time de manutenção de equipamentos fixos (MEF) da ViaMobilidade – Linhas 8 e 9 já realizou a troca de 16.600 lâmpadas fluorescentes comuns por lâmpadas com tecnologia LED nas 42 estações que as duas linhas somam juntas. Essa iniciativa, que teve investimento de mais de R$ 350 mil, gerou redução da emissão de mais de 100 toneladas de CO2 na atmosfera e economia de 56% no consumo de energia relacionado a iluminação.

Com a troca das lâmpadas halógenas por LEDs, a concessionária deixou de emitir cerca de 7,8 toneladas de CO2 por mês, o que tem impacto direto nos custos operacionais e permite o reinvestimento em outras melhorias, como a infraestrutura das estações, a fim de proporcionar mais conforto e segurança aos clientes, que agora dispõem de espaços com melhor aparência e iluminação.

Além disso, está sendo implementado um sistema de fotocélula nas estações que permitirá o desligamento automático de 50% das lâmpadas das plataformas durante o dia, quando a luz natural é suficiente, a fim de fazer uso racional da energia. A implantação desse sistema, no qual estão sendo investidos mais de R$ 117 mil, teve início em setembro de 2024 e está prevista para ser concluída em janeiro de 2026.

Também como parte das práticas sustentáveis, os resíduos gerados durante as trocas são descartados corretamente. Na Estação Júlio Prestes, por exemplo, 72,5 kg de materiais foram devidamente destinados, de acordo com as regras ambientes vigentes.

“Na ViaMobilidade ESG não é apenas um conceito, mas uma prática que permeia todos os nossos projetos e ações. Essas iniciativas fazem parte do nosso compromisso contínuo com sustentabilidade, governança, melhoria de processos e excelência no atendimento”, pontua Alan Santana de Paula, gerente-executivo de Manutenção da ViaMobilidade Linhas 8 e 9.

Além de beneficiar os clientes, ações como essas são motivo de orgulho para quem trabalha na empresa. “Ver o impacto gerado e sentir que fiz parte disso é gratificante. Hoje sigo no time de engenharia de manutenção, trabalhando junto com a gestão MEF, e temos muito mais trabalho pela frente. Espero que os próximos resultados também sejam impactantes para nossos clientes, colaboradores e o meio ambiente”, diz Newton Maciel Junior, analista de Manutenção da EngeMob.