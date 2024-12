ViaMobilidade desenvolve rampa inovadora de fibra de vidro para cadeirantes

A ViaMobilidade, concessionária que opera a Linha 5-Lilás, anuncia uma inovação para facilitar o embarque e desembarque de pessoas com deficiência (PCD). A partir de janeiro de 2025, será implementado um modelo pioneiro de rampa feita de fibra de vidro, projetada para oferecer mais acessibilidade e segurança aos clientes. O equipamento, 30% mais leve do que as rampas tradicionais, possui superfícies flexíveis e ajustáveis, além de um design dobrável que simplifica o manuseio, sem comprometer o funcionamento dos trens e das portas automáticas. A nova peça já passou pela fase de testes e agora está em produção.

A inspiração para a criação da rampa surgiu após relato de uma cliente cadeirante, que enfrentava dificuldades ao sair do trem com sua cadeira de rodas motorizada. Embora o nivelamento entre os trens e as plataformas esteja em conformidade com todas as normas de transporte vigentes, a situação evidenciou a necessidade de uma solução que eliminasse o impacto causado pela diferença de altura entre a plataforma e o trem, sem gerar interferências no sistema elétrico das portas de plataforma. A resposta da ViaMobilidade foi uma rampa de fibra de vidro – um material isolante que resolve a questão de forma eficiente e segura.

O projeto envolveu as equipes de EngeMob, Manutenção e Atendimento da ViaMobilidade e prevê a instalação de 34 rampas ao todo, sendo as dez primeiras já programadas para janeiro. “Esse projeto demonstra o compromisso da empresa com a acessibilidade e a melhoria contínua do transporte público, com soluções inovadoras que impactam positivamente a vida das pessoas”, destaca Antonio Marcio Barros Silva, diretor da ViaMobilidade Linhas 5 e 17.

A equipe de desenvolvimento contou com a contribuição de um colaborador da CCR, que também é cadeirante e usuário do transporte público. Ele desempenhou um papel crucial ao aprimorar a eficiência da rampa e ajustar detalhes fundamentais. “Além de colaborador, sou também cliente, utilizo as linhas operadas pela CCR, pelo Metrô e pela CPTM. Participar desse projeto foi uma grande satisfação, pois sei que trará benefícios significativos para outros cadeirantes como eu. A solução adotada na rampa é inovadora, destacando-se por ser mais eficiente, estável e leve. Essa iniciativa reafirma nossos princípios de colaboração e de servir à sociedade”, diz Vitor Leite, da equipe da Academia CCR.

O modelo inovador da rampa de acessibilidade beneficiará as cerca de 3 mil pessoas com deficiência transportadas por mês na Linha 5-Lilás, que liga importantes hospitais e centros de tratamento, como a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, o Hospital do Servidor Público Estadual, o Hospital São Paulo e a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Totens PCD

Ainda como parte do projeto de oferecer mais acessibilidade e comodidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a ViaMobilidade concluiu nesta semana a instalação de totens de autoatendimento em todas as estações da Linha 5-Lilás. Por meio do equipamento o cliente pode acionar a Sala de Supervisão Operacional (SSO) para solicitar auxílio.

São 34 terminais instalados nas plataformas das 17 estações e posicionados estrategicamente em frente às portas destinadas a embarque e desembarque de pessoas com deficiência (o primeiro vagão), com o objetivo de facilitar a comunicação em caso de necessidade de suporte. Por esse dispositivo é possível solicitar o apoio dos agentes de atendimento e segurança da concessionária sempre que preciso.

O equipamento ainda possui texto em braile para permitir a leitura por pessoas com deficiência visual, torna-o acessível e inclusivo.