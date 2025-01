Veja o antes e depois de moradia reformada pelo programa Casa Paulista

A casa de Maria do Socorro, de 61 anos, localizada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, foi completamente reformada, deixando de ser uma moradia precária para se tornar um lar digno e seguro. A transformação foi possível graças ao programa Viver Melhor, iniciativa do Programa Casa Paulista realizada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Maria mora com sua mãe Josefa, de 93 anos, seu irmão Robson, de 51, e sua sobrinha Maria Leonai, de 29. Eles estão entre as 5,6 mil famílias de São Paulo que tiveram suas casas reformadas nos últimos dois anos por meio do programa. No total, mais de R$ 178 milhões foram investidos na revitalização de unidades habitacionais em assentamentos e núcleos urbanos.

Na comunidade do DER, onde a família reside, 330 moradias passaram por melhorias no mesmo período, com um investimento de R$ 10,4 milhões, e outras 18 reformas seguem em andamento.

UMA TRANSFORMAÇÃO SONHADA

“Ela está do jeito que eu queria. Eu sonhava exatamente assim, em deixá-la bonitinha”, relatou Maria do Socorro, emocionada ao ver os problemas estruturais resolvidos. Antes da reforma, a casa apresentava riscos graves, como um telhado desgastado que provocava goteiras, falta de ventilação adequada e mofo nas paredes, o que prejudicava a saúde dos moradores, especialmente a de dona Josefa, que sofre de crises respiratórias.

DETALHES DA REFORMA

A obra começou em setembro e foi concluída em meados de dezembro. Durante esse período, a família foi acomodada em uma casa alugada pela CDHU na mesma comunidade. A reforma incluiu:

Novo telhado com forro adequado;

Instalação de janelas para melhorar a ventilação;

para melhorar a ventilação; Lavanderia com área ao ar livre;

Paredes renovadas, com o verde manchado pelo mofo substituído pelo branco;

Banheiro reformado , com revestimentos, azulejos, barras de acessibilidade e nova encanação;

, com revestimentos, azulejos, barras de acessibilidade e nova encanação; Troca de itens degradados, como portas e pias.

“Foi uma das casas mais precárias que atendi no programa”, afirmou o engenheiro José Gabriel, responsável pelas intervenções. “Foi muito gratificante trazer essa alegria para os moradores. A reforma trouxe salubridade e dignidade, que são as coisas mais importantes.”

UMA VIDA NOVA

Dona Josefa, que tem a visão comprometida, precisou tatear a casa para perceber as mudanças. Enquanto guiava a mãe pelos cômodos, Maria a questionou: “Gostou?” A resposta veio carregada de emoção: “Gostei, gostei e não esperava. Eu sempre tive esse sonho.”

A família agora celebra um recomeço. Leonai destaca: “Isso vai unir mais a gente e queremos viver o melhor para nós.” Maria conclui: “Eu trabalhava só para comprar minhas coisas. Agora eu sei que vou comprar e elas não vão estragar mais.”