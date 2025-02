Vacinação contra a dengue tem ação especial em São Bernardo para público de 10 a 14 anos

Em ação especial para mobilizar a população, a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (22/2), das 9h às 17h, o Dia D de vacinação contra a dengue, voltado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O público-alvo poderá tomar a primeira ou a segunda dose do imunizante em uma das duas unidades de saúde que farão parte da medida: a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Alves Dias/Assunção e o PA (Pronto Atendimento) Taboão.

A escolha das unidades para essa ação se deve ao grande número de casos confirmados nas regiões do Assunção e Taboão. As vacinações ocorrem excepcionalmente no sábado para aumentar a cobertura vacinal do público-alvo da imunização – é preciso apresentar a carteira de vacinação e um documento com foto. São Bernardo registra 107 casos de dengue confirmados, sendo 56 autóctones e 51 importados. Outros 415 casos seguem em investigação. Em 2025, a cidade não teve nenhum óbito em decorrência da doença.

“A vacina é segura, uma proteção eficaz contra a doença, contra os quadros mais graves, para um público que tem sido bastante hospitalizado”, explicou o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr Jean Gorinchteyn. “Paralelo a isso, é importante que as pessoas continuem com as ações de prevenção, não deixem nada que possa acumular água parada e usem repelente”, completou.

O esquema vacinal contra a dengue é composto por duas doses, com intervalo de aplicação de três meses entre elas. Caso a criança ou adolescente tenha sido diagnosticado com a doença, é necessário aguardar pelo menos seis meses para receber a imunização. O imunizante, desenvolvido pelo laboratório Takeda Pharma, protege contra os quatro tipos de vírus que circulam no País: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.

Durante a semana, todas as 35 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade realizam a vacinação de crianças e adolescentes contra a dengue. Em São Bernardo, o público-alvo é de 49.236 pessoas e já foram aplicadas 11.541 primeiras doses (23,44% cobertura) e 4.608 segundas doses (9,36% cobertura).

O Departamento de Vigilância Epidemiológica tem intensificado as ações contra doença, com visitas de agentes comunitários de saúde nas casas para identificar e eliminar possíveis focos da doença, monitoramento e aplicação de inseticidas com uso de drones, entre outras iniciativas efetivas.

TESTES – As 35 UBSs e as dez Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de São Bernardo contam com testes rápidos, a fim de identificar os casos. A Secretaria de Saúde recomenda que as pessoas que apresentarem sintomas como febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas, devem procurar uma unidade de saúde.

Serviço:

Vacinação contra a dengue

Dia 22 de fevereiro

Das 9h às 17h

UPA Alves Dias/Assunção – Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4220, Alves Dias

PA Taboão – Rua Avenida Taboão, 4281, Taboão