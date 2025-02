UBSs de Diadema abrem neste sábado (22) para vacinação contra a dengue

No próximo sábado (22/02), as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas, das 8h às 17h, para vacinação contra dengue em crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos, público alvo da campanha definido pelo Ministério da Saúde (MS). A ação faz parte do terceiro mutirão da campanha “Diadema Contra a Dengue”, que vem sendo realizada desde o início do mês.

Para se vacinar, o jovem deve estar acompanhado pelo responsável e portar documento de identificação, caderneta de vacinação e, se possível, o cartão SUS.

A imunização se dá após a segunda dose, que deve ser administrada com intervalo de três meses. Ao receber a primeira dose, o vacinado é orientado sobre a data para retornar e concluir a imunização. Quem está com a segunda dose em atraso também pode atualizar o esquema vacinal.

Atualização vacinal

Além da aplicação do imunizante contra a dengue, as equipes de saúde das UBS estarão a postos para conferência da caderneta de vacinação de jovens e adultos e aplicação de vacinas em atraso ou dentro do prazo para a administração da dose.

A vacinação contra dengue e de outras doses do calendário vacinal continua disponível durante a semana, nas 20 Unidades Básicas de Saúde, de acordo com o horário de cada UBS. Confira os endereços em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.

Campanha

A campanha Diadema Contra a Dengue teve início em 1º de fevereiro com ações de casa a casa, com busca ativa para eliminar todo local ou recipiente que possa acumular água e se tornar um possível criadouro do mosquito Aedes aegypti, principal espécie transmissora dos vírus da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana.

Um hábito importante é realizar uma vistoria semanal para evitar água parada nas residências e locais de trabalho. A população pode denunciar potenciais criadouros do mosquito da dengue pelos telefones 0800 770 4348 ou 156 ou ainda pelo aplicativo de celular Colab.

Desde o início do ano, Diadema notificou a suspeita de 321 casos de dengue, sendo confirmados 52. Em 2024, foram 10.656 casos e 11 óbitos por dengue.

Serviço:

Vacinação contra a dengue e atualização da caderneta vacinal

22 de fevereiro, sábado, das 8h às 17h.

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).