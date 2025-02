Diadema intensifica combate à dengue com vacinação e mutirão na UBS Serraria

A Prefeitura de Diadema realizou, neste sábado (08/02), mais uma edição do mutirão “Diadema Contra a Dengue”, reforçando a mobilização para combater o mosquito Aedes aegypti. A ação aconteceu no entorno da UBS Serraria e contou com a presença do prefeito Taka Yamauchi e do secretário de Saúde, Dr. Antonio Carlos, que destacaram a importância do envolvimento da população na prevenção da doença.

Durante a visita, o prefeito conversou com a equipe do mutirão, agradeceu o empenho dos agentes de saúde e ressaltou a relevância da vacinação para crianças de 10 a 14 anos. “Essa força-tarefa é fundamental também para reforçamos a importância da vacinação das crianças e adolescentes. A imunização é uma das principais formas de proteger nossa população e evitar casos graves da doença. Peço que os pais e responsáveis levem seus filhos para receberem a vacina e contribuam com essa grande ação de saúde pública“, destacou o prefeito.

O secretário de Saúde, Dr. Antonio Carlos, reforçou o alerta para os cuidados preventivos: “Precisamos da colaboração de todos para eliminar criadouros do mosquito. Pequenos hábitos, como evitar o acúmulo de água parada, são fundamentais para impedir a transmissão da dengue. A Prefeitura está fazendo sua parte, mas o combate à dengue é um trabalho conjunto com a comunidade.“

O mutirão faz parte da campanha “Diadema Contra a Dengue”, que prevê visitas domiciliares, orientação à população e intensificação das ações de controle do mosquito.

A Prefeitura segue comprometida em ampliar as medidas de prevenção e reforçar a importância da vacinação para o público-alvo, garantindo mais saúde e segurança para os moradores da cidade.