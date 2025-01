Taka Yamauchi lidera reuniões para definir desafios e soluções em Diadema

Na manhã desta segunda-feira, 6 de novembro, o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), conduziu uma série de reuniões com sua equipe de secretários, com o intuito de delinear um plano abrangente que identifique os principais desafios enfrentados pelo município e busque soluções eficazes. Por meio de suas redes sociais, o prefeito destacou a importância dessas discussões, que têm como objetivo a apresentação de diagnósticos detalhados sobre todos os contratos vigentes nas diversas áreas da administração.

Definição de prioridades e mapeamento estratégico

Taka enfatizou a necessidade de cada gestor definir um escopo específico para sua respectiva pasta, ajustando as estratégias conforme as demandas mais urgentes. Ele salientou a realização de um mapeamento estratégico em colaboração com a secretária de Assuntos Jurídicos, Denise Ventrici, para revisar contratos existentes e identificar setores que exigem atenção imediata. “Essa primeira etapa é crucial para garantir que nossas iniciativas sejam alicerçadas em bases sólidas e que todos os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente,” afirmou.

Saúde, educação e infraestrutura no centro das discussões

No setor da saúde, o prefeito se reuniu com o secretário Dr. Antônio Carlos Nascimento para desenvolver um plano de ação voltado para os desafios enfrentados pelo Hospital Municipal e pela UPA Centro. Taka destacou a definição de prioridades para melhorar o atendimento à população, recordando uma vistoria realizada na semana anterior, onde constatou um “cenário realmente devastador“. Ele reafirmou: “Nosso objetivo é garantir que o Hospital Piraporinha se torne um espaço digno e adequado para o atendimento à saúde da comunidade.“

Além disso, foram discutidas questões relacionadas à infraestrutura urbana e ao andamento das obras em execução. O prefeito, junto à sua equipe técnica, priorizou a análise da viabilidade dos projetos em curso, sempre com foco nos benefícios diretos à população. A educação também foi tema central em uma reunião com o secretário Felipe Sartori Sigotto, onde Taka reiterou a importância do setor: “A educação é a base do futuro, e estamos comprometidos em construir um sistema que promova igualdade e oportunidades para nossas crianças e jovens.“

Compromisso com a transparência e a comunidade

Ao final de sua mensagem nas redes sociais, Taka Yamauchi reafirmou seu compromisso com a transparência na gestão pública e a dedicação às necessidades da comunidade. Ele prometeu continuar realizando visitas aos equipamentos públicos e elencando prioridades para transformar Diadema em uma cidade mais justa e digna para todos os seus habitantes.