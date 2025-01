Taka Yamauchi reúne secretariado para definir prioridades e ações iniciais

Na manhã desta quinta-feira, 2 de novembro, Taka Yamauchi (MDB) deu início formal à sua gestão como prefeito de Diadema, convocando uma reunião matinal com seu secretariado. Em suas declarações, o novo chefe do Executivo municipal expressou preocupação com a falta de transparência e agilidade na transição de governo realizada pelo ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT).

Estabelecendo Prioridades para a Nova Gestão

A primeira reunião aconteceu às 7h e teve como foco o estabelecimento de prioridades e a definição dos primeiros passos da administração. Yamauchi ressaltou que sua agenda está pautada por “medidas de austeridade e planejamento estratégico”. Durante o encontro, foram discutidas orientações essenciais para a análise da situação atual do município, incluindo mapeamentos de riscos e gestão de recursos humanos.

Medidas de Austeridade e Planejamento Estratégico

O prefeito anunciou que seu primeiro decreto já inclui ações voltadas para a contenção de despesas, como a redução da frota de veículos oficiais e uma revisão minuciosa dos contratos existentes. “É imprescindível que atuemos com responsabilidade e eficiência econômica”, declarou Taka, enfatizando a necessidade urgente de um diagnóstico preciso das finanças municipais.

Com essa perspectiva, ele estabeleceu um prazo até a próxima segunda-feira, dia 6, para que cada secretaria apresente um relatório detalhado sobre todos os contratos vigentes. O objetivo é fixar metas claras para cada setor e alinhar o planejamento às demandas mais prementes da população. “Nosso compromisso é com a redução de gastos e a maximização dos recursos destinados ao investimento no município”, acrescentou.

Por fim, Taka Yamauchi não deixou de lamentar os desafios impostos pela transição administrativa anterior, que, segundo ele, dificultaram o acesso a informações cruciais para o início eficaz da nova gestão. “Os últimos relatórios chegaram apenas na véspera do ano novo. Estamos nos esforçando para levantar todas as informações necessárias para iniciar nossa administração com clareza e transparência”, concluiu.