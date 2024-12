Taka Yamauchi apresenta novos secretários e coordenadores de Diadema

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), anunciou hoje mais 12 nomes que passarão a compor o primeiro escalão de seu governo. Dentre os anunciados, políticos tradicionais de Diadema, como os ex-secretários de Educação Marcos Michels e de Transportes, José Carlos Gonçalves, o Zé Carlos, e a ex-vereadora por sete mandatos consecutivos, Cida Ferreira.

Michels comandará a pasta de Governo, Zé Carlos voltará à Secretaria de Mobilidade e Transportes, e Cida Ferreira será a nova coordenadora da Mulher.

Taka também anunciou os novos secretários de Planejamento e Gestão, Bruno Gabriel, de Administração e Recursos Humanos, Adler Kiko Teixeira, de Obras, Melissa Duaik, e de Educação, Felipe Sartori Sigollo.

Andréa Brock assumirá, em 2025, a Comunicação do governo, Airton Aparecido da Silva, a pasta de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Hugo Louro e Silva, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Jefferson Nogoseki estará à frente da Secretaria de Esportes e Lazer.

Carlos Fregonese será o novo procurador-geral do município de Diadema. Já o Ipred (Instituto de Previdência do Servidor Municipal) terá à frente Antônio Mario Pereira, atual diretor previdenciário do órgão.

O novo governo de Taka Yamauchi chega com uma equipe diversa e experiente, composta por profissionais com trajetórias consolidadas em diferentes áreas de atuação. Alguns nomes do secretariado já haviam sido anunciados no dia 17 de dezembro, reforçando o compromisso com a transparência e a escolha de perfis técnicos e políticos qualificados. Agora, nesta lista divulgada em 30 de dezembro, estão os nomes dos demais secretários e coordenadores que completarão a administração, alinhados às necessidades da população de Diadema.

Confira abaixo o perfil detalhado dos novos integrantes que irão compor a administração de Diadema a partir de 2025.

Secretários da Gestão Taka

Airton Aparecido da Silva – Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

• Advogado formado em 1992 pela Universidade Brás Cubas.

• Atuou como Assistente Especial Parlamentar na ALESP (2023 – 2024).

• Assessor Chefe de Gabinete na ALESP (2019 – 2022).

• Assessor da liderança do partido PSDB na ALESP (2017-2018).

• Assessor de gabinete na ALESP (2013-2016).

• Servidor (aposentado) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atuando como Diretor de Serviço, Oficial Maior, Escrevente-Chefe, Escrevente, Auxiliar e Office-Boy (1976-2012).

Andrea Brock – Secretária de Comunicação

• Jornalista formada pela Universidade Metodista de São Paulo.

• Escreveu no Portal ABC do ABC e foi diretora do portal ABC em OFF por dois anos.

• Foi Diretora da rádio Informativa FM 102,5, reconhecida como a melhor da região e abrangendo cerca de 50 cidades da Média Mogiana e Sul de Minas Gerais.

• Editora de publicações especializadas, como a Revista da Associação, e colunista do jornal Diário do Grande ABC (1994).

• Especialista em assessoria de imprensa na área pública, com cursos, palestras e seminários ministrados em universidades.

• Responsável por projetos e campanhas premiadas no setor público, como o Formação Musical em São Bernardo e campanhas de adoção e posse responsável de animais.

• Ocupou cargos de liderança na comunicação pública, incluindo redatora, diretora de Comunicação e secretária de Comunicação em São Bernardo, assessora especial em São Caetano e secretária-adjunta em Itapevi.

• Criou o conceito Cidade-Escola em São Bernardo em parceria com Gilberto Dimenstein, incluindo um seminário para 14 mil professores e funcionários.

• Dirigiu o premiado CD e DVD Formação Musical em São Bernardo, com 800 músicos, distribuído internacionalmente.

Antônio Mário Carneiro Pereira – Presidente do IPRED – Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema

• Formado em Administração de Empresas pela Fundação Santo André, com especialização em Administração Hospitalar

• Funcionário de Carreira da Prefeitura Municipal de Diadema – SP desde 16/11/1993.

• Exerceu o cargo de Diretor Administrativo do Hospital Infantil no período de 1997-2000.

• Desde maio de 2001 é Diretor de Benefícios Previdenciários, reeleito por seis mandatos pelo voto dos Servidores Ativos e Aposentados da Prefeitura de Diadema.

• É Palestrante e Professor da ABIPEM – Associação Brasileira de Previdência dos Estados e Munícipios e da APEPREM – Associação Paulista de Entidade de Previdência Estadual e Municipais

• Participou do grupo de trabalho constituído pelo Ministério da Previdência Social que elaborou a especificação, desenvolvimento e implantação do Sistema Novo COMPREV no período de 2018 a 2021, como representante da ABIPEM.

• Autor do artigo “Compensação Previdenciária” que consta na 16ª Edição do Livro Regimes Próprios – Aspectos relevantes, editado da ABIPEM.

Bruno Gabriel – Secretário de Planejamento e Gestão

• Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Pública, Ciência Política e Gestão de Políticas Públicas Municipais.

• Chefe de Gabinete da SP OBRAS (2023).

• Secretário Executivo/Diretor da SP REGULA (2022).

• Coordenador Nacional de Núcleos do MDB (2020).

• Secretário Adjunto de Assistência Social em São Bernardo do Campo (2019).

• Assessor de Relações Governamentais da FIESP (2017).

• Atuou como Assessor Parlamentar e Secretário em exercício em São Paulo (2015).

• Coordenador Municipal de Juventude em São Caetano do Sul (2013).

• Presidente Estadual da Juventude do MDB SP, e foi responsável pela juventude do MDB em SBC e no ABCDMRR.

• Coordenou diversas campanhas políticas no ABCDMRR e foi candidato a vereador em 2012, vice-prefeito em 2014 e 2016, e vereador em 2024.

Dr. Carlos Pegoretti – Procurador Geral do Município de Diadema

• Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo/SP.

• Curso Superior em Tecnologia em Gestão Pública pela FATEC/SP.

• Procurador concursado do Município de Diadema/SP desde abril de 2011.

• Professor nas seguintes instituições: Faculdade Invenio/SP (2023), Senac Santo André/SP (2001 a 2011), Universidade Metodista em São Bernardo do Campo (2002).

• Advogado desde o ano de 2001, inscrito na OAB/SP sob o nº 183.538.

Felipe Sartori Sigollo – Secretário de Educação

• Possui graduação em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia Industrial – FEI em SBC, Master of Business Administration MBA pelo Instituto Mauá de Tecnologia – IMT e Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância no NCPI pela Universidade de Harvard.

• Atualmente é Conselheiro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, na Associação Comercial do Estado de São Paulo e na ANUP – Associação Nacional das Universidades Privadas, e Consultor Sênior

• Foi Reitor da Universidade Brasil, vice-presidente do CRUB – Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e vice-presidente para o Grande ABCD da UEE-SP – União Estadual dos Estudantes de SP

• Foi também coordenador no Programa Bolsa Escola (2001-2002) e Secretário-Executivo Adjunto do Ministério da Educação (2016-2018) e do Ministério da Cidadania (2019).

• No Governo de São Paulo, atuou como Secretário Estadual Adjunto de Desenvolvimento Social (2015-2016), Diretor de Serviços da CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços(2011-2015), Secretário-Executivo do Conselho do Patrimônio Imobiliário e Chefe da Assessoria Legislativa da Casa Civil(2003-2006).

• Também foi Subprefeito de Vila Prudente / Sapopemba (2007-2008) e Assessor-Chefe de Obras e Serviços (ATOS/SMSP).

• Foi condecorado com as Medalhas da Ordem do Mérito Educativo pela presidente da República Michel Temer, da Ordem do Mérito Legislativo, pela Câmara dos Deputados e Ordem do Mérito Desportivo Militar pelo Ministério da Defesa.

Hugo Louro e Silva – Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano

• Doutor em Arquitetura e Urbanismo e professor convidado do Programa de Pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

• Assessor da Presidência da SPObras, responsável pelas Operações Urbanas (jul de 2024 – dez/2024)

• Atua como Diretor e Conselheiro do LARES – Latin American Real Estate Society

• Foi Superintendente de Gestão Operacional da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, na gestão das PPPs Habitacionais e do Programa de Melhorias Habitacionais(Cohab-SP) (mai/2023 – mar/2024)

• Atuou como Diretor de Engenharia e Obras da SP Urbanismo, responsável pelas Operações Urbanas (jul/2022 – abr/2023)

• Nos anos de 2006 até 2022 atuou como Diretor de Incorporações de empresas do segmento privado, além de ser cofundador de uma empresa de empreendimentos imobiliários.

Jefferson Nogoseki de Oliveira – Secretário de Esportes e Lazer

• Advogado formado em Direito pela Universidade Paulista em 1998 e Mestre em Direito Regulatório e Responsabilidade Social pela Universidade Ibirapuera.

• Participante do Programa Latino-Americano em Governabilidade, Gerência Política e Gestão Pública pela FGV em 2020

• Atualmente é Presidente da Associação dos Secretários Municipais de Esportes do Estado de São Paulo – ASEMESP e Membro do Conselho Estadual de Desportos.

• Foi Chefe de Gabinete da Secretária de Esportes do Estado de SP (jan/2019 a mai/2022).

• Diretor Administrativo do Instituto de Previdência do Município de SP (out/2018 a dez/2018).

• Coordenador Administrativo da Secretária Municipal de SP de Esportes, Recreação e Lazer (jun/2018 a out/2018).

• Chefe de Gabinete da Prefeitura de Ourinhos (jan/2017 a jun/2018).

• Advogado responsável pela gestão de convênios da Assistência e Fundo Social de Barueri (fev/2013 a dez/2016).

• Conselheiro do Fundo Habitacional de Barueri (2015).

• Gestor de Convênios de Obras e Infraestrutura com os Municípios da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (ago/2012 a mar/2014).

José Carlos Gonçalves – Secretário de Mobilidade e Transportes de Diadema

• Formado em Gestão Pública

• Diretor de Assistência Social da Prefeitura de São Bernardo do Campo (2021-2022)

• Secretário de Transportes da Prefeitura de Diadema (2013-2020)

• Chefe de Divisão e coordenador do Banco de Alimentos da Prefeitura de Diadema (2009-2012)

• Vereador na Câmara Municipal de Diadema (2001-2004)

Kiko Teixeira – Secretário de Administração e Gestão de Pessoas

• Advogado formado pela Universidade Paulista, UNIP, no ano de 1994.

• Secretário de Administração e Inovação da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo – SP (jan/2021 a dez/2024)

• Prefeito do Município de Ribeirão Pires – SP (jan/2017 – dez/2020)

• Conselheiro de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Água e Energia do Estado de São Paulo (mai/2015 a maio/2016)

• Chefe de Gabinete e Assessor Especial da Prefeitura Municipal de Diadema (jan/2013 a dez/2014)

• Prefeito do Município de Rio Grande da Serra – SP (jan/2005 a dez/2012)

• Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC (2007 e 2012)

• Presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC (2009 e 2010)

• Conselheiro de Orientação da ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (2010 a 2014)

• Presidente da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra – SP 2001 a 2004

• Vereador do Município de Rio Grande da Serra – SP (1993 a 2004)

Marcos Michels – Secretário de Governo

• Advogado – Formado em Direito pela FAD – Faculdade de Diadema e em Tecnologia em Processamento de Dados Unimar – Universidade de Marilia

• Diretor Preços e Custos na SPObras (mai/2023 a jun/2024)

• ⁠Presidente da Câmara Municipal de Diadema (jan/2017 – dez/2018)

• Vereador na Câmara municipal de Diadema (jan/2013 – dez/2020)

• Secretário municipal de Educação da Prefeitura municipal de Diadema (jan/2013 – 03/2016)

• Chefe de gabinete do serviço público municipal da Câmara Municipal de Diadema (jan/2005 – mar/2012)

• Atuou em empresas do setor privado, na área de Tecnologia (jan/1990 – dez/ 2004) e comércio varejista.

Melissa Zimpeck Duaik – Secretária de Obras de Diadema

• Formada em Arquitetura e Urbanismo e terminando sua formação em Engenharia Civil

• Arquiteta (2021 a 2024) de uma empresa privada da região do ABC atuando no gerenciamento de contratos de obras de infraestrutura em São Bernardo do Campo, no Cariri (Paraíba) e obras do corredor BRT ABC.

• Secretária Adjunta de Obras (2017 a 2020) / Secretária de Obras (2020) na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

• Secretária de Obras e Planejamento Municipal (2013 a 2016) da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

• Secretária Adjunta de Obras e Planejamento Municipal (2005 a 2012) Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Coordenadores da Gestão Taka

Alan Fernandes – Coordenadoria Municipal de Políticas de Cidadania e Diversidades

• Produtor artístico com ampla atuação em projetos culturais e sociais.

• Candidato a vereador em 2024 pela Coligação Movimento do Bem.

• Atuante em ações voltadas à comunidade LGBTQIAP+, promovendo inclusão e visibilidade.

• Participante de iniciativas assistenciais, com destaque para projetos culturais na Associação Naval.

• Colaborador no INCCA – Instituto Nacional às Crianças Carentes Autistas, em Santo André, oferecendo apoio às mães de crianças autistas.

Célia Silva – Coordenadoria Municipal de Igualdade Racial

• Formada em Administração Financeira e em Secretariado Executivo.

• Atua na área social há 16 anos em projetos nas cidades de Diadema, Santo André e na Zona Leste de SP.

• Participante ativa Movimentos Culturais como Afoxé, Danças e Folia de Reis de Diadema.

• Tem mais de 40 anos de experiência na atuação com pessoas com deficiência, não apenas com a comunidade, mas em sua vida pessoal cuidando de seu pai, seu irmão e seu filho.

• Atua como cuidadora de idosos e como profissional na área de terapias alternativas.

Cida Ferreira – Coordenadoria Municipal da Mulher

• Advogada com pós-graduação em Direito Constitucional e Político.

• Eleita vereadora pela primeira vez em 1988, com 7 mandatos consecutivos.

• Foi a candidata mais votada em 2004.

• Exerceu o cargo de 2ª vice-presidente da Câmara Municipal de Diadema.

• Presidiu a Comissão de Políticas Afirmativas.

• Contribuiu para importantes conquistas, como a vinda do 24º Batalhão da Polícia Militar para Diadema e a criação da Delegacia da Mulher.

Iza Oliveira – Coordenadoria Municipal de Juventude

• Formada em Gestão Pública.

• Presidente da Central Única das Favelas (CUFA) de Diadema em 2023, liderando iniciativas de inclusão social e oportunidades para jovens de comunidades locais.

• Atuou como Auxiliar Legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

• Foi Oficial de Gabinete na Secretaria de Meio Ambiente de Diadema (1 ano e meio).

• Atuou Assessora Parlamentar na Câmara Municipal de Diadema nos períodos de 2017 a 2019 e 2021 a 2022.