Taka Yamauchi apresenta os primeiros nomes do secretariado de Diadema

Na manhã desta terça-feira, 17 de dezembro, o prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), anunciou os nove primeiros membros de seu secretariado, que assumirão os cargos a partir de janeiro. Durante coletiva de imprensa, o prefeito ressaltou a escolha de profissionais com sólida experiência técnica, comprometidos com a cidade e com a proposta de uma gestão participativa, capaz de enfrentar os desafios locais.

“Ao escolhermos esses nomes, optamos por pessoas altamente capacitadas, com trajetórias pautadas pela dedicação à comunidade e pelo trabalho sério. Nossa missão é garantir serviços públicos de excelência e transformar Diadema em um lugar de acolhimento e oportunidades”, afirmou Yamauchi.

Aposta na experiência técnica e colaboração regional

A nova equipe inclui dois profissionais de cidades vizinhas, Santo André e São Bernardo, o que sinaliza a intenção de fortalecer a colaboração regional. Antonio Carlos Nascimento, doutor em Endocrinologia e Metabologia, foi escolhido para a Secretaria de Saúde. Ele acumula vasta experiência na Secretaria de Saúde de Santo André, onde ocupou cargos como assessor de gabinete e coordenador do Centro de Especialidades, além de atuar em áreas críticas como Urgência e Emergência.

Já José Luiz Gavinelli, que virá de São Bernardo, assumirá a Secretaria de Finanças. Taka Yamauchi enfatizou que as escolhas foram feitas com base em critérios técnicos, sem influências políticas. “Os nomes escolhidos foram selecionados pela competência e pela eficiência demonstrada ao longo de suas carreiras”, declarou o prefeito eleito.

Equilíbrio entre experiência política e técnica

Entre as nomeações, destaca-se a vice-prefeita eleita, Andreia Fontes (PL), que assumirá a presidência do Fundo Social de Solidariedade. Paulo Pinheiro da Silva, atual inspetor da Guarda Civil Municipal de Diadema, foi indicado para o cargo de secretário de Segurança Cidadã. A ex-vereadora Denise Ventrice retorna ao primeiro escalão para liderar a Secretaria de Assuntos Jurídicos, cargo que já ocupou na gestão anterior de Lauro Michels (PV).

Ricardo Silvério de Sousa, ex-secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos entre 2010 e 2012, foi novamente nomeado para este posto. Beatriz Giudicio, filha do ex-deputado estadual Márcio da Farmácia e irmã do vereador reeleito Márcio Jr. (Podemos), foi indicada para a Secretaria de Cultura. Eduardo Minas (PP), vereador reeleito, assume a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, enquanto Companheiro Sérgio (PP) ocupará sua vaga na Câmara Municipal como primeiro suplente.

Compromisso com uma nova fase para Diadema

Taka Yamauchi concluiu a coletiva reafirmando seu compromisso com uma nova fase para a cidade, com um governo transparente, responsável e próximo da população. “Estamos apenas no início de um novo ciclo. Nosso desejo é construir uma Diadema mais digna, justa e cheia de oportunidades para todos”, finalizou o futuro prefeito.

Além dos nove secretários, o anúncio também incluiu a nomeação de Hilton Alves Moreira como diretor-presidente da Fundação Florestan Fernandes.

A divulgação do restante do secretariado está prevista para o dia 30 de dezembro.