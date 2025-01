Taka Yamauchi assume Prefeitura de Diadema

Na manhã desta quarta-feira, 1º de janeiro, Taka Yamauchi foi oficialmente empossado como o novo prefeito de Diadema, durante uma cerimônia que ocorreu no Teatro Clara Nunes. O evento, que contou com a presença dos 21 vereadores eleitos, teve início com a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Diadema, simbolizando o compromisso cívico dos novos representantes da cidade.

Cerimônia de Posse

A cerimônia foi presidida pelo vereador Jeferson Leite Ribeiro, do PT, que se destacou como o mais votado nas últimas eleições, recebendo 7.782 votos. Durante a posse, os vereadores fizeram seus juramentos, assumindo responsabilidades que impactarão diretamente na vida da população local.

Novo secretariado de Diadema

O secretariado da gestão de Taka Yamauchi inclui figuras políticas tradicionais da cidade. Nomes como os ex-secretários de Educação, Marcos Michels, e de Transportes, José Carlos Gonçalves, voltam a integrar a administração. Outros destaques incluem Cida Ferreira, ex-vereadora com sete mandatos consecutivos, que ficará à frente da Coordenadoria da Mulher, e Andréa Brock, jornalista experiente, que comandará a Comunicação do governo. A equipe é composta por profissionais com forte bagagem política e técnica, garantindo que as áreas de Educação, Planejamento, Obras, Segurança, Desenvolvimento Urbano, entre outras, sejam conduzidas por especialistas comprometidos com o progresso da cidade.

Compromisso com Diadema O novo prefeito Taka Yamauchi, do MDB, expressou sua gratidão e determinação em trabalhar por um futuro melhor para Diadema. Em meio a esse contexto, Angelo Paulino da Silva, conhecido como Cabo Angelo e também eleito pelo MDB, enfatizou que a segurança pública será uma das principais prioridades de sua gestão nos próximos quatro anos. “Vamos atuar no combate à desigualdade social. Meu objetivo não é apenas legislar, mas deixar um legado de progresso para a nossa cidade”, declarou.

Com essa nova liderança, espera-se que Diadema avance em diversas áreas e enfrente os desafios que surgirem ao longo do mandato.