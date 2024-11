Período de chuva e altas temperaturas é propício para criação do Aedes aegypti

Os meses de novembro e dezembro possuem em comum o aumento de temperatura e umidade, ambos fatores que favorecem a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya e zika. Entretanto, a medida fundamental para interromper o ciclo da doença é eliminar todo e qualquer criadouro do mosquito, o que está sob controle de cada um.

A coordenadora da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Diadema, Nanci do Carmo, ressalta que o combate ao mosquito é diário e precisa estar inserido na rotina, evitando todo e qualquer acúmulo de água, que possa virar um criadouro para o mosquito. “Lembrando que até um brinquedo ou tampinha de garrafa esquecido no quintal, pode virar um criadouro. A grande maioria dos mosquitos nascem dentro de nossas casas, por isso é importante dedicar ao menos 10 minutos por semana para fazer uma boa vistoria em casa e verificar se não há nenhum risco. O combate à dengue é um dever de cada cidadão para proteger sua família”.

Entre os principais pontos a serem vistoriados em casa estão lixo, plantas e jardins, caixas d’água, calhas e lajes, tonéis e depósitos de água, além de piscinas e pontos de acúmulo de água dentro e fora da residência. A ação deve ser semanal para garantir que possíveis ovos do mosquito sejam eliminados.

Semana Estadual

Entre os dias 11 e 14 de novembro, as equipes da UVZ realizaram vistorias em residências, empresas e núcleos habitacionais para verificar focos do mosquito Aedes aegypti, cobriram com tela caixas d’águas descobertas, além de mutirões para recadastramento de pontos estratégicos (comércios e atividades que apresentam maior risco de focos do mosquito, como borracharias, reciclagens, ecopontos, ferro velhos, além dos locais de grande circulação de pessoas, como shoppings, terminais rodoviários e hospitais) e orientação para aplicação de produtos alternativos como detergente, sabão em pó, desinfetantes e outros para eliminar os criadouros.

Os agentes conversaram com a população para lembrar sobre a importância de eliminar os criadouros do mosquito e o papel fundamental de cada pessoa nesse processo, reservando entre 10 e 15 minutos para vistoria em sua residência ou local de trabalho.

Vacina

Desde o início do ano, foram confirmados 9.979 casos de dengue em moradores de Diadema, o número representa mais de 5.000 % do que o registrado em todo o ano de 2023 (174 casos). A vacina para a doença está disponível para jovens entre 10 e 14 anos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Cuidados

Caso apresente sintomas como febre, dores de cabeça, no corpo, em articulações e atrás dos olhos, fraqueza e falta de apetite, procure o serviço de saúde. a orientação é tomar bastante líquido e evitar o uso de medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (AAS).

Serviço:

Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ)

Rua Capela, 337 – Inamar.

Tel.: 0800 77 10 963.