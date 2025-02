Vacinação contra dengue para crianças de 10 a 14 anos em Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, segue realizando a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as dez unidades de saúde da Atenção Primária – UBS e USFs.

O esquema vacinal consiste em duas doses, com intervalo de três meses entre ambas. Em casos de infecção recente pelo vírus, recomenda-se aguardar seis meses para o início do esquema vacinal. A diretora de vigilância à saúde de Ribeirão Pires, Patrícia Bezerra, alerta para a importância de manter o esquema vacinal em dia.

“É fundamental que os pais ou responsáveis levem as crianças e adolescentes para completar o esquema vacinal. A imunização é a melhor forma de prevenção contra a dengue e evita complicações da doença. Além disso, a vacina complementa outras medidas preventivas, como o combate aos criadouros do mosquito”, disse Patrícia Bezerra

Ribeirão Pires segue a recomendação da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Os municípios que estão com doses a vencer entre março e abril devem ampliar a vacinação. Os lotes de Ribeirão Pires têm validade até novembro deste ano.