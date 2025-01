SP incentiva vacinação contra dengue em jovens de 10 a 14 anos

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), está incentivando os pais e responsáveis a levarem seus filhos e adolescentes, com idades entre 10 e 14 anos, para se vacinarem contra a dengue. A imunização está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) durante a semana, das 7h às 19h, e também aos sábados nas AMAs/UBSs, no mesmo horário.

Com uma população estimada em aproximadamente 600 mil indivíduos nessa faixa etária, a cidade enfrenta um desafio considerável, pois até o momento apenas 237 mil jovens receberam a primeira dose da vacina, representando 35% do total. Em relação à segunda dose, esse número cai para 130 mil, ou seja, cerca de 20% dos elegíveis.

Mariana de Souza Araújo, coordenadora do Programa Municipal de Imunizações (PMI), ressalta a importância da vacinação diante da sazonalidade da dengue, que tende a aumentar em períodos quentes e chuvosos. “É crucial assegurar que nossas crianças e adolescentes estejam protegidos contra os riscos associados à dengue“, afirmou Araújo, garantindo que as unidades de saúde possuem estoque suficiente da vacina.

A vacina é comprovadamente segura e eficaz, oferecendo proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue e prevenindo complicações graves que podem levar a internações e óbitos. O esquema vacinal consiste em duas doses; a segunda deve ser administrada três meses após a primeira. Indivíduos que tenham sido diagnosticados com dengue devem aguardar um intervalo de seis meses antes de serem vacinados. Além disso, aqueles que apresentam sintomas da doença não devem receber o imunizante neste momento. A vacina também não pode ser administrada simultaneamente com outros imunizantes.

Para aumentar a adesão à campanha de vacinação, as UBSs e as equipes de Vigilância Epidemiológica estão realizando ações de busca ativa nos territórios, incluindo o envio de mensagens e ligações telefônicas para alertar as famílias sobre a importância da vacinação para crianças e adolescentes na faixa etária alvo.