Ministério da Saúde intensifica Combate à Dengue e outras Arboviroses em 2025

O Ministério da Saúde do Brasil lançou uma campanha intensificada para conscientizar a população sobre o combate às arboviroses, em resposta ao alarmante número de mais de 93 mil casos prováveis de dengue registrados nas primeiras semanas de 2025. Até o momento, foram confirmadas 11 mortes pela doença, e outras 104 estão sob investigação.

A iniciativa se concentra principalmente nos estados com tendência de aumento nos casos não apenas de dengue, mas também das doenças Zika e chikungunya. Os estados que receberão maior atenção incluem Acre, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e o Distrito Federal.

O foco central da campanha é alertar a população sobre os sintomas dessas arboviroses, que incluem manchas vermelhas na pele, febre alta, dores de cabeça e dor atrás dos olhos. O Ministério orienta que indivíduos com esses sinais procurem as unidades básicas de saúde (UBS) imediatamente.

Além disso, a campanha enfatiza a importância da eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. A população é incentivada a dedicar apenas 10 minutos por semana para inspecionar e controlar focos de reprodução do vetor. O ministério destacou que essa campanha faz parte de um esforço abrangente do governo federal para reforçar as ações de vigilância e prevenção durante o período chuvoso.

O comunicado oficial do Ministério da Saúde também ressaltou a relevância da vacinação como medida preventiva contra a dengue. No entanto, a disponibilidade das doses depende do fornecimento pelos fabricantes. Atualmente, o imunizante Qdenga está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) apenas para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos.

No início deste ano, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para Dengue e outras Arboviroses (COE Dengue). Este centro visa coordenar o planejamento e a resposta às arboviroses por meio de um diálogo contínuo com estados, municípios, pesquisadores e instituições científicas.

Dentre as ações planejadas pelo COE Dengue estão: antecipação ao período sazonal da dengue para preparar adequadamente as redes de saúde; mitigação dos riscos para evitar casos e óbitos; ampliação das medidas preventivas para preparar estados e municípios; e articulação nacional para responder rapidamente a situações críticas.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, há previsão de um aumento na incidência de casos de dengue em pelo menos seis estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná. Estes estados estão sendo monitorados com atenção redobrada.

Nesta quarta-feira (22), a ministra Nísia Trindade se reunirá com representantes de conselhos profissionais, sociedade civil, sindicatos, federações e instituições de saúde. O objetivo é alinhar estratégias e ações voltadas ao controle da dengue e outras arboviroses.

A reunião representa mais uma ação do Ministério da Saúde através do COE Dengue para promover uma articulação conjunta em relação às ações estratégicas e monitoramento do cenário epidemiológico em todo o país. Participarão representantes de diversas entidades, incluindo: