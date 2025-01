Ministério da Saúde lança Centro de Operações de Emergência para dengue e arboviroses

Nesta quinta-feira (9), o Ministério da Saúde deu um passo significativo ao instaurar o Centro de Operações de Emergência (COE) voltado para o enfrentamento da dengue e outras arboviroses. A medida visa fortalecer a coordenação entre diferentes níveis de governo e entidades científicas no combate a essas doenças.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, ressaltou a importância do diálogo contínuo com estados, municípios e instituições de pesquisa, enfatizando que a colaboração será crucial para o planejamento e a resposta às arboviroses. “A atuação conjunta permitirá uma abordagem mais eficiente no enfrentamento das arboviroses”, declarou.

Entre as ações propostas estão a preparação antecipada das redes de saúde para o período sazonal da dengue, estratégias para mitigar riscos que possam levar a casos e óbitos, além de um aumento nas iniciativas preventivas que visem a melhor capacitação de estados e municípios. Um foco adicional será dado à articulação nacional para responder rapidamente em situações críticas.

Durante o anúncio, Nísia também apresentou um novo Plano de Contingência Nacional para Dengue, Chikungunya e Zika, que se estrutura em seis eixos principais. O objetivo é ampliar as medidas preventivas, reforçar a rede assistencial e conter a disseminação dessas doenças no território brasileiro.

É importante destacar que o plano anterior foi implementado em 2022, antes do Brasil enfrentar sua maior epidemia de dengue registrada até hoje, que ocorreu em 2024.

Em relação à vacinação, a secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, informou que o ministério já garantiu todo o estoque disponível de vacinas contra a dengue para 2025, totalizando 9,5 milhões de doses. O governo federal tem como prioridade intensificar a imunização entre crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos neste ano. Essa estratégia se faz ainda mais relevante diante do estoque de aproximadamente 3 milhões de doses que já foram distribuídas aos estados e municípios em 2024 e ainda não foram aplicadas.

O cenário epidemiológico revela que, em 2024, o Brasil registrou cerca de 6,4 milhões de casos prováveis de dengue e cerca de 6 mil óbitos associados à doença, conforme dados atualizados pelo ministério. No início de 2025, até o dia 8 de janeiro, já haviam sido notificados 10,1 mil casos prováveis e 10 mortes sob investigação por dengue.