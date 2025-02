Diante do calor, São Bernardo alerta para cuidados contra a dengue durante o Carnaval

Diante do clima de calor intenso e fortes chuvas neste período, a Prefeitura de São Bernardo, por meio do Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias, ligado à Secretaria de Saúde, faz um alerta aos moradores da cidade que pretendem viajar durante o Carnaval: o significado de eliminar possíveis focos de criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, durante o intervalo de ausência das residências.

O calor e a chuva favorecem o risco de proliferação do mosquito da dengue. Segundo a assessora de Direção do departamento, Renata Folkas, antes de sair é importante verificar no quintal, sacada, varandas e outras áreas abertas, para não deixar baldes, bacias ou qualquer recipiente que possa acumular água. No retorno, é fundamental estar alerta a sinais e sintomas da doença.

“Caso seja necessário, o serviço de saúde deve ser procurado para avaliação dos sintomas. Havendo suspeita ou confirmação de dengue, o caso será notificado e o paciente receberá assistência conforme a conduta dos profissionais de saúde”, explicou a profissional. O uso de repelente para quem vai viajar para locais onde estão sendo notificados casos também é recomendável.

A gestão já deu início no começo deste mês a uma ampla campanha de combate à dengue, incluindo mutirão, com bloqueio mecânico, casa a casa, que consiste na remoção prévia dos focos larvários, com a intensificação das visitas domiciliares e limpeza. Também foi realizado controle químico, que atua no uso de inseticidas, além do auxílio de fumacê (inseticida aplicado por dois equipamentos veiculares) e de um drone para atuar em locais de difícil acesso.

Renata frisou que São Bernardo tem vacina disponível ao público-alvo no combate à dengue. “Todas as nossas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estão vacinando crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, então fazemos um apelo aos pais para que levem os seus filhos e completem o esquema vacinal, que é de duas doses”, completou.

Em São Bernardo, o público-alvo é de 49.236 pessoas e já foram aplicadas 11.541 primeiras doses (23,44% de cobertura) e 4.608 segundas doses (9,36% de cobertura).

Vacinação contra febre amarela

Quem vai viajar para locais onde há risco de transmissão de febre amarela, a recomendação também é a vacinação, disponível em todas as 35 UBSs da cidade. A imunização deve ser feita ao menos 10 dias antes da viagem, pois é esse o tempo do sistema imunológico produzir uma resposta eficaz de proteção.