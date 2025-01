Urbia convida visitantes a conhecerem a biodiversidade do Parque Ibirapuera

São Paulo celebra 471 anos e, para marcar a data, a Urbia, administradora do Parque Ibirapuera, convida os paulistanos e visitantes a participar do Circuito Temático Ambiental: A Biodiversidade no Coração de São Paulo. Nos dias 25 e 26 de janeiro, às 10h30, a atividade especial oferecerá uma imersão na rica flora, fauna e história do parque, destacando a importância de espaços verdes em grandes metrópoles.

Com mais de 500 espécies de árvores e arbustos e 314 espécies de animais, o Parque Ibirapuera é um símbolo vivo da biodiversidade e conhecido por muitos como pulmão verde da cidade. Além de sua natureza exuberante, o espaço também é reconhecido pelo seu valor histórico e arquitetônico, abrigando projetos icônicos de Oscar Niemeyer, e se destaca por ser um espaço historicamente cultural e que valoriza as artes, abrigando museus e pavilhões de exposições.

Durante o circuito, os participantes conhecerão curiosidades sobre espécies botânicas, como o Ipê, Jacarandá, e a Pitangueira, além de aves como o Sabiá-laranjeira, Canário-da-terra, e o Tico-tico, além de passearem pelas alamedas, bosques e edificações icônicas do quintal paulistano. A experiência proporciona aprendizado e uma nova perspectiva sobre o papel do Parque Ibirapuera como um oásis de vida e história em meio à cidade.

A atividade, com duração de aproximadamente 1h30, é indicada para todas as idades, sendo necessário que menores de idade estejam acompanhados por um adulto. O tour será guiado por especialistas educativos, que proporcionarão uma experiência enriquecedora. As vagas são limitadas a 25 participantes por circuito, e os ingressos, no valor de R$35, podem ser adquiridos no site ou pela plataforma Urbiapass.

Circuito Temático Ambiental: a Biodiversidade no Coração de São Paulo

Data: 25 e 26 de janeiro

Horário: 10h30

Ponto de encontro: Centro de Visitantes, próximo ao Planetário Ibirapuera (Portão 10)

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Portão 10 – Ibirapuera, São Paulo/SP

Público: livre

Atividade paga: R$35

Ingressos:Urbiapass