Urbia reinaugura Ponte de Ferro Pôr do Sol no Parque Ibirapuera

A Ponte de Ferro, um dos pontos favoritos dos frequentadores do Parque Ibirapuera, foi reaberta ao público depois de ser restaurada pela Urbia, com parceria e apoio da marca Corona. Com um investimento de R$ 1 milhão, a requalificação respeitou as características da ponte que ainda ganhou iluminação para reforçar a segurança durante a noite. Outra novidade está em sua identidade: Ponte de Ferro Pôr do Sol é seu novo nome, em alusão à paisagem que se integra à estrutura, que além de garantir vista para a natureza e para a cidade, está instalada no local exato para quem deseja fazer belos registros do entardecer.

“Com a reforma concluída, a Ponte de Ferro Pôr do Sol ressurge como um novo ícone do Parque Ibirapuera, mais segura e ainda mais bonita. A preservação de seus traços e a adição de melhorias para garantir a durabilidade da estrutura, sem perder sua essência histórica, refletem nosso compromisso com a valorização do patrimônio da cidade. A ponte se mantém como um lugar de encontro, contemplação e um dos melhores locais para admirar os finais de dia de São Paulo”, enfatiza Samuel Lloyd, diretor da Urbia.

Durante as obras, foram retiradas oxidações e colonizações biológicas encrustadas no ferro. Peças que necessitaram de melhorias receberam manutenção, assim como pontos de solda foram refeitos. A estrutura é apoiada em blocos de fundações em concreto armado que também foram reformados. Trincas foram fechadas e, para a proteção da superfície, foi aplicado um hidrofungante somado à pintura com tinta acrílica lavável. Os trabalhos nos blocos foram executados acima do nível da água e foi instalada uma proteção sobre o lago, garantindo total segurança à fauna e flora do local.

Projetada pelo arquiteto Sérgio Bernardes e implantada acima do Córrego do Sapateiro, a Ponte de Ferro Pôr do Sol, na verdade, não nasceu com a finalidade de ligar as extremidades do Parque. Em 1954, mesmo ano das comemorações do quarto centenário da cidade de São Paulo e da inauguração do Ibirapuera, a estrutura foi montada como parte de um pavilhão suspenso, encomendado pela Companhia Siderúrgica Nacional, para exaltar as propriedades do aço na construção civil. Terminadas as comemorações dos quatrocentos anos da capital, o edifício foi desmontado, mas dois arcos estruturais e uma passarela foram conservados.