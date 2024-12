Parque Ibirapuera inaugura vestiários modernos e serviço de banho

Quem pratica atividades físicas no Parque Ibirapuera não precisa mais voltar para casa para se arrumar e dar continuidade à agenda do dia. O Ibira, que nos últimos anos se tornou um dos principais centros esportivos da cidade de São Paulo, acaba de inaugurar vestiários modernos e com chuveiros, garantindo ainda mais conforto aos usuários.

A novidade se deu para atender a demanda dos atletas. Segundo levantamento, 57% dos visitantes do parque utilizam o espaço de uma a três vezes na semana para se exercitar. E 20% desse público reside e trabalha até três quilômetros de distância do parque. Dessa forma, a Urbia, gestora do Ibirapuera, acredita que o novo serviço é essencial para garantir mais praticidade e agilidade àqueles que precisam seguir com seus compromissos após os treinos.

“Estamos em um dos destinos mais procurados para a prática de atividades esportivas e a variedade de modalidades exercidas aqui gera uma alta demanda por um ambiente de banho limpo, seguro e confortável. Sabemos que muitos dos nossos frequentadores têm deveres a cumprir logo após os treinos, seja no trabalho ou em casa, e é por isso que oferecemos uma solução ágil, viabilizando ainda mais comodidade a todos”, diz Samuel Lloyd, diretor da Urbia.

O novo serviço está disponível diariamente das 06h às 16h. A estrutura fica no subsolo da Arena Centauro, localizada próximo aos portões 4 e 5, e já pode ser utilizada pelos frequentadores. Com cabines individuais de chuveiro, o serviço funciona por meio da locação de um período de 10 minutos, com uma tolerância de até dois minutos de atraso para que espaço seja liberado para outro usuário. Os frequentadores devem utilizar seus próprios itens de higiene pessoal e há regras de utilização a serem seguidas para garantir a segurança e o bem-estar de todos.

Todo o atendimento aos clientes é feito presencialmente por uma equipe especializada. Os visitantes podem adquirir o serviço no local e são aceitos pagamentos em dinheiro, Pix ou com cartões de crédito e débito. O valor parte de R$ 20,00 (no combo com 20 banhos) e são oferecidos tanto pacotes, quanto a opção de banho avulso. Veja a seguir:

Valores do serviço

Banho avulso: R$ 30

Banho avulso para membros das assessorias esportivas credenciadas: R$ 25

Combo de 12 banhos (com 15% de desconto) para uso durante 30 dias: R$ 306

Combo de 20 banhos (com 20% de desconto) para uso durante 60 dias: R$ 400