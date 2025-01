São Paulo celebra 471 anos com exposições culturais

O aniversário da cidade de São Paulo, celebrado no dia 25 de janeiro, representa uma oportunidade valiosa para os paulistanos e visitantes desfrutarem de uma ampla variedade de atividades culturais. Neste ano, a capital paulista festeja seus 471 anos com uma programação repleta de exposições que atraem tanto os amantes da arte quanto os interessados em tecnologia e história.

Para aqueles que buscam uma experiência enriquecedora durante o feriado, as mostras em cartaz prometem agradar a todos os gostos. A seguir, destacam-se algumas das exposições mais notáveis que homenageiam figuras icônicas da cultura brasileira e oferecem experiências imersivas.

A exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva”, localizada no Shopping Lar Center, na Zona Norte, celebra os 30 anos do legado do renomado piloto de Fórmula 1. A mostra é um tributo à vida e carreira de Ayrton Senna, permitindo aos fãs reviver momentos marcantes através de um acervo que inclui troféus, réplicas de carros históricos como o McLaren MP4/4, além de fotografias e vídeos inéditos. O público também poderá interagir com simuladores que replicam a emoção de pilotar um carro de corrida.

Outra grande homenagem é a exposição “Uma Homenagem ao Rei Pelé”, que está em exibição no Shopping Eldorado até março de 2025. Com curadoria do jornalista Marcelo Duarte, essa mostra abrange mais de 2.000 m² e contém o maior acervo já reunido sobre a vida do ícone do futebol brasileiro, incluindo camisas originais e raras usadas por Pelé durante suas principais conquistas. O visitante poderá vivenciar momentos históricos da carreira do jogador por meio de experiências em realidade virtual e espaços instagramáveis.

No Farol Santander, duas exposições se destacam: “Denise Milan – Viagem ao Centro da Terra” e “São Paulo 3024 – Arte Digital Imersiva”. A primeira apresenta obras da artista Denise Milan que exploram a conexão entre a Terra e a humanidade através de esculturas feitas com minerais diversos. Já “São Paulo 3024” leva os visitantes a um futuro imaginário da cidade, utilizando tecnologia avançada para criar uma experiência sensorial única.

A exposição “Duas Rodas e Uma Nação – A História da Motocicleta no Brasil”, também no Farol Santander até março de 2025, apresenta mais de 50 motocicletas históricas que ilustram a evolução das duas rodas no país. Além disso, há uma interação multimídia que permite aos visitantes explorar o funcionamento interno dos motores.

O Museu da Imagem e do Som (MIS) abriga a exposição “O Cinema de Billy Wilder”, que homenageia o cineasta famoso por clássicos como “Crepúsculo dos Deuses”. Com curadoria de André Sturm, a mostra recria cenários emblemáticos e oferece um mergulho na filmografia do diretor.

No Itaú Cultural, a “Ocupação Oswald de Andrade” celebra os 70 anos da morte do influente modernista brasileiro com uma coleção abrangente que ilustra sua vida e obra.

Por fim, o MIS Experience traz “Bob Esponja – A Experiência”, uma homenagem ao personagem animado que convida o público a explorar o universo subaquático em um ambiente interativo.

A diversidade cultural apresentada nessas exposições reflete não apenas a riqueza histórica e artística de São Paulo, mas também a vitalidade contínua da cidade como um centro pulsante de cultura e inovação.