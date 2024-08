Universidade Metodista amplia prazo de inscrições para bolsas de estudos sociais

As inscrições para as 200 bolsas sociais da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), em parceria com a ONG Liga Mente, foram prorrogadas até o dia 6 de setembro. A iniciativa visa fomentar o acesso ao ensino superior para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As oportunidades são para os cursos de graduação da instituição na modalidade Ensino a Distância (EAD).

Atualmente com 31 cursos disponíveis no EAD, as oportunidades serão concedidas exclusivamente para brasileiros que atendam os requisitos necessários de renda familiar bruta mensal, sem exceder o limite de 1,5 salário-mínimo nas bolsas integrais (100%) e até 3 salários-mínimos nas parciais (50%). Além disso, os candidatos não podem estar vinculados a nenhuma instituição de ensino superior.

Os candidatos contemplados com as bolsas sociais precisam realizar vestibular social da Metodista ou terem realizado qualquer edição do Enem. Os 31 cursos de graduação a distância estão distribuídos em diversos segmentos, incluindo comunicação, administração, tecnologia, esportes, pedagogia, engenharia, finanças, gestão e negócios, entre outros.

Para Ismael Forte Valentin, reitor das unidades e diretor geral da Rede Metodista, a parceria endossa ainda mais o posicionamento filantrópico da instituição, reforçando o compromisso no desenvolvimento social. “Estamos comprometidos em promover uma sociedade mais inclusiva e igualitária por meio do ambiente educacional. Acreditamos que o acesso ao conhecimento é fundamental para transformar a realidade de jovens e adultos e, assim, proporcionar um futuro melhor a eles”, enfatiza Valentim.

Referência no ABC Paulista

Na última avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC), a Universidade Metodista de São Paulo (SP) obteve nota 5, que é considerada a atribuição máxima de reconhecimento, sendo a única universidade privada da região do ABC Paulista e uma das poucas do estado a obter esse nível de excelência.

Segundo Valentin, a chancela do MEC mostra o quanto a instituição prepara seus alunos para inúmeras situações. “Além de ajudar os estudantes a se inserirem no mercado de trabalho, temos a missão de capacitá-los para serem agentes de transformação em suas comunidades. Acreditamos que um ensino de qualidade aliado à filantropia oferece inúmeras oportunidades profissionais e contribui significativamente para a igualdade dentro da sociedade”, conclui.

As informações do edital das bolsas sociais e lista com todos os documentos detalhados para envio no ato da inscrição, estão disponíveis no site oficial da Universidade Metodista de São Paulo: https://metodista.br/ ou no e-mail [email protected]. A instituição também disponibiliza um atendimento via WhatApp pelo telefone (11) 4366-5000, de segunda à sexta, das 10h às 18h. Vale ressaltar ainda que o envio dos documentos devem ser realizados diretamente no e-mail [email protected]