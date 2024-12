Transporte público de Diadema mantém tarifa baixa e conforto nos ônibus

As ações no transporte coletivo municipal na gestão de Filippi garantiram tarifa baixa aos usuários do sistema, que ganharam mais segurança e conforto, alinhados a projeto de sustentabilidade.

A tarifa do cartão SOU está com o valor congelado há quatro anos, enquanto o programa Integra Diadema foi a solução virtual encontrada pela Prefeitura para devolver o dinheiro pago nas catracas dos terminais.

A frota começou a ser substituída por ônibus elétricos e seis deles já rodam pela cidade com emissão zero de poluentes e motores silenciosos. E 30 ônibus zero quilômetro foram incorporados à frota, baixando a idade média para 3,5 anos, a frota mais nova da região Grande ABCD.

São ônibus com suspensão a ar, entradas USB, GPS, wi-fi, sistema de climatização, poltronas ergonômicas mais confortáveis, elevador para pessoas com mobilidade reduzida, sistema de renovação de ar e motor com baixa emissão de poluentes (padrão Euro VI), de acordo com as normas de preservação do meio ambiente atuais.

Mais abrigos e elevação do piso – Em 50 pontos de parada o piso foi elevado para melhorar a acessibilidade dos usuários, especialmente dos passageiros com mobilidade reduzida, e 100 novos abrigos foram instalados e outros 120 reformados.

A elevação do piso nos pontos de parada vai facilitar o embarque e desembarque dos passageiros idosos ou com mobilidade reduzida. Outra ação da Secretaria foi a instalação de totens metálicos substituindo as colunas de concreto que mostram o ponto de parada nas calçadas estreitas que não comportam um abrigo. “As mudanças dão mais eficiência ao transporte municipal”, comentou Vanderly.

Ciclofaixas – A atual gestão começou a implantação de um sistema cicloviário e atualmente Diadema conta com 14.974 metros de ciclofaixas: avenida Ulysses Guimarães (6.940 metros), avenidas Paranapanema e Maria Leonor (3.900 metros), avenida marginal da Vila Socialista (614 metros) e avenida Dom Pedro I (3.520 metros).

Além disso, junto às obras do corredor na avenida Casa Grande está sendo construída a primeira ciclovia da cidade com 3.800 metros. O Plano de Mobilidade Urbana de Diadema prevê a implantação de uma rede cicloviária de 110km em 10 anos.

“Com inteligência e tecnologia, com ações de conscientização e educação no trânsito, contam com participação ativa das crianças nas escolas e de moradores, usuários, motoristas e motociclistas, o que levou a alcançamos resultados positivos. E isso certamente é motivo de orgulho e comemoração”, completou o secretário.



Crédito:Reprodução