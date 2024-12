Filippi encerra mandato com provação de 50,8%, em Diadema

Com o término iminente de seu quarto mandato à frente da Prefeitura de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), vê sua gestão aprovada por pouco mais da metade da população. Apesar de 50,8% dos diademenses validarem seu trabalho, a escolha popular por um novo líder para os próximos quatro anos culminou na vitória do opositor Taka Yamauchi (MDB), na última eleição.

Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 16 e 18 deste mês revela que a aprovação do prefeito teve uma leve oscilação positiva em relação a setembro, quando 50,1% dos cidadãos aprovaram sua administração. Em comparação ao ano anterior, a aprovação ficou em 50,3% em abril e alcançou 51,3% em dezembro.

A desaprovação também apresentou variação dentro da margem de erro do estudo, que é de 3,7 pontos percentuais. Atualmente, 45,1% da população reprova a gestão de Filippi, um pequeno recuo em relação aos 45,3% registrados em setembro. Em 2022, esses números foram de 44,8% em abril e 43,6% em setembro. Além disso, 4,1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar sobre a administração.

Apesar do apoio expressivo na avaliação do governo municipal, isso não se traduziu em votos para a reeleição do petista. Nas eleições, Filippi foi superado por Taka Yamauchi tanto no primeiro turno (47,4% a 45,1%) quanto no segundo turno (52,6% a 47,4%). Com essa derrota, o prefeito frustrou sua tentativa de garantir um novo mandato após já ter governado a cidade entre 1993 e 1996 e posteriormente de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008.

As críticas à administração de Filippi se concentraram principalmente na área da Saúde. O Hospital Municipal localizado no bairro Piraporinha enfrentou problemas significativos como falta de médicos e pacientes sendo atendidos em macas nos corredores. Além disso, o projeto para construção de um novo hospital gerou controvérsias; Filippi foi acusado de demolir um prédio anexo ao Paço sem realizar licitação adequada. Quando o processo licitatório foi finalmente aberto, foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) devido à ilegalidade nos documentos exigidos. A licitação foi reaberta recentemente.

Outro ponto polêmico foi o atraso nas obras do Centro Educacional Unificado (CEU), anteriormente conhecido como Quarteirão da Educação. O equipamento deveria ter sido entregue neste ano mas agora está previsto para ser concluído apenas em maio de 2025.

A pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas entrevistou um total de 714 moradores da cidade com um grau de confiança de 95%. Na avaliação detalhada da gestão municipal, apenas 35,9% consideraram-na ótima (7,6%) ou boa (28,3%), enquanto uma parte significativa avaliou como regular (29%) ou ruim/péssima (32,9%). Entre os entrevistados que não souberam ou não quiseram opinar estavam cerca de 2,2%.

O perfil dos moradores que mais apoiam Filippi é composto por homens (50,9%), pessoas com idade acima dos 60 anos (55,7%), indivíduos com ensino superior (58,5%) e aqueles que estão economicamente ativos (51,2%). Por outro lado, as mulheres (46,1%), pessoas com idades entre 45 e 59 anos (47,6%) e aqueles com nível médio completo (50,6%) formam o grupo que mais rejeita sua administração.