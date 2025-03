Transferência Digital de Veículos comemora um ano com resultados impressionantes

Nesta quarta-feira (12), a Transferência Digital de Veículos (TDV), um aplicativo desenvolvido pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) com foco em hiperautomação, celebrou seu primeiro aniversário. O projeto visa otimizar as transações entre compradores e vendedores de veículos, tornando o processo mais ágil e eficiente.

Desde seu lançamento, a TDV alcançou marcas significativas, contabilizando 46.570 operações realizadas e gerando uma economia notável tanto para os cidadãos quanto para os cofres públicos. De acordo com dados fornecidos pela Prodesp, empresa responsável pela tecnologia, a economia totalizou R$ 15,3 milhões, sendo R$ 14,3 milhões para os usuários e R$ 1 milhão para o Estado, considerando números até o último dia 10.

O cálculo da economia para os usuários leva em conta a eliminação de custos com deslocamento e a redução na necessidade de intermediários — antes, cerca de 60% dos processos dependiam de terceiros. Além disso, o tempo economizado ao evitar filas em pontos físicos e as despesas relacionadas ao reconhecimento de firmas em cartórios foram considerados.

Para os cofres públicos, a economia é refletida na diminuição de gastos com infraestrutura e mão de obra anteriormente alocada no atendimento presencial. Com a implementação da TDV, esses funcionários puderam ser redirecionados para outras funções dentro do órgão. Os custos relacionados a aluguel de espaço físico, energia e manutenção de equipamentos também foram considerados nas economias totais.

Com quase 50 mil transferências realizadas no último ano, a média mensal de economia gira em torno de R$ 1,275 milhão, representando R$ 328 por cada transferência efetuada através da nova plataforma.

A expectativa para o segundo ano é ainda mais ambiciosa. Segundo Vinicius Novaes, diretor de Veículos Automotores do Detran-SP, a meta é alcançar 70.000 transferências mensais e uma economia anual projetada de R$ 192,72 milhões. Ele enfatizou que em 2025 a integração entre a TDV e o Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave) deverá expandir significativamente o uso do aplicativo entre revendedoras de automóveis.

Fábio Williams, da Prodesp, ressaltou que essa economia poderá ser revertida em investimentos pessoais pelos cidadãos ou em melhorias nos serviços públicos, como creches e hospitais.

Ao longo do último ano, a TDV se destacou em várias premiações. Em setembro passado, recebeu o prêmio internacional Gartner Eye on Innovation Awards for Government. O Brasil não conquistava um prêmio nessa categoria desde 2021. No mês anterior, foi premiada na categoria Órgãos Estaduais da Agilidade Brasil durante o evento Agile Trends GOV 2024.

A ferramenta também foi finalista no Troféu HDI 2024 na categoria Iniciativa de TI ao Cidadão. Esses reconhecimentos refletem a inovação e eficiência trazidas pela TDV ao setor público brasileiro.

Outro aspecto importante é que o modelo da TDV pode ser replicado em outros órgãos de trânsito pelo Brasil. O Detran-SP já recebeu consultas de estados como Minas Gerais e Pernambuco interessados em implementar a tecnologia.

A TDV permite que o processo de transferência seja realizado em aproximadamente cinco minutos sem necessidade de ir ao cartório, graças à autenticidade digital que elimina o reconhecimento de assinaturas. Além disso, os pagamentos podem ser feitos via PIX diretamente pelo aplicativo.

A Transferência Digital de Veículos integra o programa São Paulo Na Direção Certa, que visa modernizar a gestão pública no estado. A iniciativa busca promover eficiência nos gastos públicos e reestruturações necessárias para garantir melhores resultados econômicos.

Dentre as ações previstas estão a reestruturação das agências reguladoras e uma revisão minuciosa das despesas do Estado. Os resultados já são visíveis: São Paulo registrou um crescimento econômico significativo e uma redução histórica na taxa de desemprego nos últimos anos.