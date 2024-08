TDV, do Governo de SP, é premiada no Agile Trends Gov 2024

A Transferência Digital de Veículos (TDV) obteve mais uma marca nesta terça-feira no Agile Trends GOV 2024, o maior evento de inovação e agilidade voltado para o setor público no país. Desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), em parceria com a Prodesp – empresa de tecnologia do governo paulista -, o serviço do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) levou o segundo prêmio na categoria Órgãos Estaduais, da premiação Agilidade Brasil. Ao todo, duzentos cases de todo o Brasil disputaram prêmios nas quatro categorias da competição: Empresas Públicas, Órgãos Federais, Órgãos Municipais e, claro, Órgãos Públicos.

Lançada em março no aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, a TDV elimina burocracias e a necessidade de deslocamento a cartórios — reduz de dias de jornada para questão de minutos a transferência de propriedade de veículos no estado. Já houve registros de casos em que a transferência de propriedade de veículos entre duas pessoas foi feita em apenas 19 segundos. O bom desempenho do serviço já chamou a atenção de outra premiação, o Troféu HDI 2024, da qual a TDV foi finalista na categoria Iniciativa de TI ao Cidadão. A cerimônia de premiação aconteceu durante o Expogov Brasília 2024, evento de serviços de TI com foco no setor público, no início de junho.

Inédita no país, a TDV está disponível para ser expandida para outros órgãos de trânsito de todo o Brasil. O Detran-SP, órgão vinculado à SGGD, tem sido procurado por pares de outros estados interessados em adquirir a tecnologia ou mesmo aprender com as suas soluções.

O projeto traz inúmeros benefícios, pois permite que o processo seja concluído em cerca de cinco minutos, sem a necessidade de ir ao cartório, uma vez que a autenticidade digital dispensa o reconhecimento de assinaturas. Além disso, o pagamento da taxa de transferência e de débitos pendentes pode ser via PIX, sem sair do aplicativo, garantindo segurança e praticidade.

Mais Agile Trends Gov 2024

O Detran-SP ainda será destaque do Agile Trends GOV 2024 nesta quinta-feira, quando o diretor-presidente do órgão Eduardo Aggio, será keynote dos painéis do evento – como é chamado o principal palestrante do dia.

Aggio falará sobre o tema “Dirigindo o Futuro: A Transformação Digital do Detran-SP e o Poder da Estratégia Orientada a Dados”, com um balanço das ações de inovação adotadas pela autarquia, como a reestruturação do Infosiga, portal de dados viários que fornece evidências sobre sinistros capazes de embasar políticas públicas em todo o estado, e a própria TDV.

Aggio também vai mostrar o trabalho estrutural feito pelo Detran-SP antes de dar celeridade à transformação digital: a implementação do mapa estratégico do órgão, a elaboração de uma cadeia de valor integrada, o desenvolvimento de uma cultura de gestão de projetos e a busca pelas melhores práticas para a excelência dos processos internos e serviços à sociedade. Base para a inovação, o trabalho estrutural tem, por sua vez, como fundamento um tripé composto de pessoas, processos e tecnologia – ferramenta útil para uma gestão ágil e alinhada às exigências da sociedade moderna, mas incapaz de fazer qualquer revolução sozinha.

Na sequência, sobe ao Palco Azul do evento o superintendente de processos digitais do Detran-SP, Silvio Tanaka, para falar da adoção de soluções de inteligência artificial (IA) pela autarquia, na palestra “Do rascunho ao diálogo: construindo soluções conversacionais com Inteligência Artificial Generativa”. Tanaka dará um panorama do momento atual do órgão nesse campo: como são prototipadas, testadas e aplicadas metodologias inovadoras para desenvolver soluções de IA conversacional, bem como os indicadores de avaliação empregados para aferir o sucesso e a eficiência dos modelos.

O painel de Eduardo Aggio começa às 10h50 e o de Silvio Tanaka, às 11h40 da quinta-feira, dia 22.

Confira aqui a programação completa do encontro. Anual, a edição 2024 do Agile Trends GOV acontece entre 19 e 22 de agosto no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília.